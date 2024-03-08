Денис АНТЮХ: «Заре нужно подниматься в турнирной таблице»

Полузащитник «Зари» Денис Антюх прокомментировал победу 2:0 над «Минаем» в 20-м туре УПЛ:

— Денис, в последние годы все привыкли видеть «Зарю» наверху в турнирной таблице. Но в первой части сезона все у «Зари» было плохо, если говорить о результате. Лишь весной вы начали исправлять положение в таблице. За счет чего?

— У всех команд бывают белые и черные полосы. В прошлом году мы заняли третье место, радуя своих поклонников хорошим результатом и игрой. Летом многое изменилось. Многие ребята покинули наш клуб, была смена главного тренера. Все это, конечно, сказалось на наших результатах. Это футбольная жизнь, так бывает. Теперь наша задача переломить эту ситуацию. Нам нужно набирать очки и подниматься вверх в турнирной таблице.

— Как вписались в коллектив два ваших новичка – Башич и Жуниор Рейс?

— Они пока только притираются к нашей команде. Все футболисты помогают им освоиться в «Заре». Если они будут комфортно себя чувствовать в команде, тогда они смогут приносить пользу нашей команде.

— Можешь вспомнить свой гол?

— Была борьба в центре поля, мы выиграли подбор и смогли быстро провести атаку, пока гости не перестроились.

— При счете 1:0 вам стало легче играть?

— Легче, у нас была уйма возможностей, чтобы до перерыва выигрывать со счетом 3:0, это минимум. Но мы свои шансы не реализовали. Во втором тайме эмоционально было сложнее играть. Лишь только тогда, когда мы забили второй мяч, нам стало легче.