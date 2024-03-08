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Лига чемпионов
08 марта 2024, 11:00 | Обновлено 08 марта 2024, 11:17
2421
45

Таблица коэффициентов УЕФА. В новый сезон Украина войдет аж с 21-го места

Хорватия опередила Украину в борьбе за топ-20 в рейтинге 2025 года

08 марта 2024, 11:00 | Обновлено 08 марта 2024, 11:17
2421
45
Таблица коэффициентов УЕФА. В новый сезон Украина войдет аж с 21-го места
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись очередные матчи плей-офф еврокубков 2023/24, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина досрочно завершила евросезон, и набирать очков до июля уже не может. А вот движение соперников продолжается. Одни конкуренты отрываются еще больше, другие приближаются снизу.

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Израиль, идущий на 16-м месте (30.875), увеличил отрыв от Украины, прибавив +0.500 за неделю за счет победы Маккаби Т-А над Олимпиаком (4:1 в гостях). А Маккаби Хайфа в триллере уступил Фиорентине (3:4 дома).

Греция остается на 17-й позиции без изменений (28.725), так как оба клуба в Лиге конференций проиграли: и Олимпиакос, и ПАОК.

В рейтинге 2024 у Украины – 28.000 балла и стабильная 18-я позиция. Поскольку сезон близится к финишу, аналитики изучают рейтинг на следующий, 2025-й год. И здесь есть неприятные изменения.

Хорватия благодаря победе Динамо Загреб над греческим клубом ПАОК (2:0) обошла Украину и заняла 20-е место в рейтинге 2025. Хорваты за 4 последних сезона набрали 21.150 балла, а у Украины остается 20.800.

Украина будет иметь 21-ю позицию на старте нового сезона

Чтобы выставить 5 команд в еврокубках, надо будет входить в топ-15, то есть прыгнуть вперед на 6 позиций вперед. С учетом отставания в 6.5 баллов от Дании, идущей 15-й (26.325), это сине-желтым будет сделать крайне сложно.

Более того, если упасть на 23-е место (конкуренты – Венгрия, Кипр, Азербайджан, Словакия и Болгария), то чемпион страны будет начинать выступления в Лиге чемпионов не со 2-раунда квалификации (Q2), а с первого (Q1).

Как известно, страны, которые в конце сезона находятся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, спустя сезон будут представлены лишь 4 командами в еврокубках.

Напомним, в сезоне 2024/25 у Украины остается представительство в 5 клубов благодаря 14-му месту в рейтинге прошлого года. Две команды сыграют в Лиге чемпионов, одна – в Лиге Европы, еще две – в Лиге конференций.

А вот в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках лишь 4 клубами (одним – в Лиге чемпионов), поскольку в рейтинге 2024 года Украина оказалась ниже топ-15, на 18-й позиций. Это произойдет впервые за 20 лет, с сезона 2005/06.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

Таблица коэффициентов УЕФА 2025

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Распределение путевок в Лигу чемпионов с сезона 2024/25 (полная инфографика)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 46
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Alex Komnin
Взагалі непотрібна інформація наразі. Коли навчаться обігрувати Кіпр, Данія, Словакію й іншіх футбольних клубних малюків, тоді можна коефіціента рахувати. Але це лише після війни. Зараз футбол, як Євробачення - споіб нагадати, що життя в країні якесь існує.
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+4
nick07
в принципі нижче вже навряд чи впадуть, але навіть якщо чемпіон України стартуватиме в 1-ому кваліфікаційному раунді то це не мало б бути проблемою - чемпіон України 1-2 раунди має проходити апріорі.
Щодо мрій про 15 місце - навряд чи найближчі 3-4 роки буде  можливість надолужити втрачене
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+3
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Mac_Gyver
Якось по барабану. Війна закінчиться - одразу все стане на свої місця.
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+1
D1927K
Як вчора донецький "Щур" зіграв бо ніяк не найду
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
а у наступному році ми втратимо 6.8 бали за сезон 20-21, а словаки і азери, навпаки, позбудуться балів за той слабкий сезон і, цілком ймовірно, що і їх вперед пропустимо...
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+1
FunnyCat_____
Дорогие женщины болельщицы Динамо Киев, поздравляю нас с 8 Марта! Хочу пожелать нам крепкого здоровья, мира, любви, счастья, тепла и уюта в ваших домах. Мы — невероятно сильные и талантливые люди, способные преодолевать любые трудности и преобразовывать мир вокруг себя. Мы, женщины, дивный цветок, Мы — вдохновители, лидеры, заботливые матери и любящие жены. Мы — жизнь и солнце, дарите свет и тепло. пусть в жизни вас, всегда сопровождают успех и удача. Мы — настоящее сокровище, которое нужно беречь и ценить каждый день.
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+1
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Boodya
І 4 команди для нас зараз це багато
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+1
axylinam
Дальше будет ещё хуже, чемпионы Украины будут только кабинетные, поэтому будут негативные последствия на международной арене
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-3
Лига конференций без динамо
Спасибо тем кто любит смоктать в Ле в группе и одно очко дырявое заработать ,и сосать с проглотом в квалиф Лке 
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-5
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