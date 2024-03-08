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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Гол в ворота Динамо назревал»
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 08:41 |
418
1

Дмитрий ШАСТАЛ: «Гол в ворота Динамо назревал»

Хавбек «Вереса» – о матче против «Динамо»

08 марта 2024, 08:41 |
418
1
Дмитрий ШАСТАЛ: «Гол в ворота Динамо назревал»
ФК Верес. Дмитрий Шастал

Полузащитник «Вереса» Дмитрий Шастал прокомментировал ничью 1:1 в матче 20-го тура УПЛ против «Динамо» Киев:

«Ничью с «Динамо» можно считать успехом, учитывая, что в последнее время команде не хватало уверенности. Сегодня играли перед собственной публикой – мы не могли этих болельщиков отпустить без положительных эмоций. Игра нам давалась, и мы чувствовали запах крови. Гол, можно сказать, назревал.

Физически мы не подсели потому, что нас результат не устраивал после первого тайма. В первом матче с «Колосом» была нулевая ничья, я не скажу, что этот результат устраивал нас.

Это все психология. Когда ты проиграешь – это лучший раздражитель, чтобы бежать вперед отыгрываться.

Пенальти? Марк выставлялся, уже кончиками ног, мне кажется, доставал мяч, и игрок «Динамо» врезался в него».

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Дмитрий Шастал Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо
Источник УПЛ-ТВ
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vovei
Согласен. Гол в ворота киева вонял последние 10 минут.
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