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  4. СУЛЬШЕР: «Возвращение Роналду в МЮ? Решение оказалось неправильным»
Англия
08 марта 2024, 07:59 |
67
0

СУЛЬШЕР: «Возвращение Роналду в МЮ? Решение оказалось неправильным»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» – о возвращении легендарного португальца

08 марта 2024, 07:59 |
67
0
СУЛЬШЕР: «Возвращение Роналду в МЮ? Решение оказалось неправильным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер вспомнил возвращение в клуб Криштиану Роналду в 2021 году:

«В «Юнайтед» меня спросили: «Хотите ли вы, чтобы мы попробовали подписать Роналду?». Я сказал: «Да, мы знаем, что Криштиану качественный футболист, ему 37 лет, но мы должны справиться — он лучший бомбардир в мире. В итоге не получилось ни у меня, ни у Криштиану, но на тот момент — это было правильное решение.

Мы были одной из самых прессингующих команд до того, как оформили трансфер Роналду. При этом, клуб отпустил Дэна Джеймса, когда пришел Криштиану. Казалось, это было правильное решение, но оно в итоге было неправильным».

Ранее Сульшер рассказал, что «Манчестер Юнайтед» отказался подписать Эрлинга Холанда в 2018 году.

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Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
Источник Manchester Evening News
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