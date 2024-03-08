СУЛЬШЕР: «Возвращение Роналду в МЮ? Решение оказалось неправильным»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер вспомнил возвращение в клуб Криштиану Роналду в 2021 году:

«В «Юнайтед» меня спросили: «Хотите ли вы, чтобы мы попробовали подписать Роналду?». Я сказал: «Да, мы знаем, что Криштиану качественный футболист, ему 37 лет, но мы должны справиться — он лучший бомбардир в мире. В итоге не получилось ни у меня, ни у Криштиану, но на тот момент — это было правильное решение.

Мы были одной из самых прессингующих команд до того, как оформили трансфер Роналду. При этом, клуб отпустил Дэна Джеймса, когда пришел Криштиану. Казалось, это было правильное решение, но оно в итоге было неправильным».

Ранее Сульшер рассказал, что «Манчестер Юнайтед» отказался подписать Эрлинга Холанда в 2018 году.