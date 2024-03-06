Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уле-Гуннар СУЛЬШЕР: «МЮ отказался подписать Холанда в 2018 году»
Англия
06 марта 2024, 15:18 |
477
0

Уле-Гуннар СУЛЬШЕР: «МЮ отказался подписать Холанда в 2018 году»

Норвежский тренер хотел подписать своего соотечественника

06 марта 2024, 15:18 |
477
0
Уле-Гуннар СУЛЬШЕР: «МЮ отказался подписать Холанда в 2018 году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле-Гуннар Сульшер

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что в 2018 году просил клуб полписать нынешнего форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«Я работал с Холандом в «Мольде» в течение двух сезонов. Летом, перед тем как я пришел в «МЮ», я позвонил в клуб и сказал: «Вы должны подписать этого парня – он станет первоклассным игроком». Это был июнь-июль 2018 года, и они ответили отказом – у них было достаточно отчетов по футболистам. Потом я стал временным наставником «Юнайтед», а Холанда продали в «Зальцбург».

Я сразу говорил клубу купить Эрлинга, пока у него есть пункт об отступных. Мы знали об этом тогда, и никто бы больше не заплатил эти деньги — 20 миллионов евро, это была бы выгодная сделка. Даже несмотря на его связи с Альфи (отцом Холанда), «Манчестер Сити» и «Лидсом».

Тогда клуб принял решение не идти на это. Мы никогда не делали предложений и не интересовались им, пока он не начал забивать за «Зальцбург». К тому времени в гонку за него вошли «Боруссия Дортмунд», «Ювентус» и все остальные. Его отстутпные тогда ещё были в силе — 60 миллионов евро.

Он умеет больше, чем просто быть отличным парнем. Он - командный игрок, и при выходе один на один с голкипером не думает о своей статистике. Он пасует, когда видит кого-то, кто 100% забьёт гол. Он – жемчужина».

По теме:
ХОЛАНД: «В прошлом сезоне я выиграл все. Сейчас я хочу повторить»
Кристал Пэлас готов продать своего лидера за 50 млн фунтов
Эрлинг ХОЛАНД: «Месси – лучший из всех, кто когда-либо играл»
Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
Источник DAZN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Николай НЕСЕНЮК: «Луческу требовал от футболистов Динамо невозможного»
Футбол | 06 марта 2024, 09:54 11
Николай НЕСЕНЮК: «Луческу требовал от футболистов Динамо невозможного»
Николай НЕСЕНЮК: «Луческу требовал от футболистов Динамо невозможного»

Известный журналист – о причинах неудач команды в первой части сезона

Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Бокс | 06 марта 2024, 07:20 0
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом

Бывший чемпион мира признался, что это был Владимир Кличко

Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
Футбол | 06.03.2024, 14:19
Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Футбол | 05.03.2024, 21:31
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Футбол | 06.03.2024, 06:59
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
04.03.2024, 22:40 4
Футбол
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
04.03.2024, 16:13 2
Футбол
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
05.03.2024, 15:42 37
Футбол
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
05.03.2024, 00:03
Футбол
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
05.03.2024, 14:35 1
Футбол
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01
Снукер
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
05.03.2024, 22:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем