Уле-Гуннар СУЛЬШЕР: «МЮ отказался подписать Холанда в 2018 году»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что в 2018 году просил клуб полписать нынешнего форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«Я работал с Холандом в «Мольде» в течение двух сезонов. Летом, перед тем как я пришел в «МЮ», я позвонил в клуб и сказал: «Вы должны подписать этого парня – он станет первоклассным игроком». Это был июнь-июль 2018 года, и они ответили отказом – у них было достаточно отчетов по футболистам. Потом я стал временным наставником «Юнайтед», а Холанда продали в «Зальцбург».

Я сразу говорил клубу купить Эрлинга, пока у него есть пункт об отступных. Мы знали об этом тогда, и никто бы больше не заплатил эти деньги — 20 миллионов евро, это была бы выгодная сделка. Даже несмотря на его связи с Альфи (отцом Холанда), «Манчестер Сити» и «Лидсом».

Тогда клуб принял решение не идти на это. Мы никогда не делали предложений и не интересовались им, пока он не начал забивать за «Зальцбург». К тому времени в гонку за него вошли «Боруссия Дортмунд», «Ювентус» и все остальные. Его отстутпные тогда ещё были в силе — 60 миллионов евро.

Он умеет больше, чем просто быть отличным парнем. Он - командный игрок, и при выходе один на один с голкипером не думает о своей статистике. Он пасует, когда видит кого-то, кто 100% забьёт гол. Он – жемчужина».