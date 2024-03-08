Юнион – Фенербахче – 0:3. Турецкий клуб добыл триумф. Видео голов и обзор
Стамбульский клуб на 99% процентов гарантировал себе проход дальше
В матче 1/8 Лиги конференций турецкий «Фенербахче» отправился в гости к «Юнион Сен-Жилуазу», который лидирует в бельгийском чемпионате.
Более опытный участник еврокубков на классе добыл очень комфортную победу. На 20-й минуте открыл счет опытный Миши Батшуайи.
После этого «канарейки» стали играть не так активно. В конце встречи хозяева поля всеми силами пошли в атаку, но были дважды наказаны.
Лига конференций. 1/8 финала. 7 марта
Юнион Сен-Жилуаз – Фенербахче – 0:3
Голы: Батшуайи (20), Остерволде (84), Тадич (90+4)
Видео голов и обзор матча
События матча
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