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Лига конференций
Юнион Сент-Жилуаз
07.03.2024 22:00 – FT 0 : 3
Фенербахче
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Лига конференций
08 марта 2024, 05:33 | Обновлено 08 марта 2024, 05:35
148
0

Юнион – Фенербахче – 0:3. Турецкий клуб добыл триумф. Видео голов и обзор

Стамбульский клуб на 99% процентов гарантировал себе проход дальше

08 марта 2024, 05:33 | Обновлено 08 марта 2024, 05:35
148
0
Юнион – Фенербахче – 0:3. Турецкий клуб добыл триумф. Видео голов и обзор
twitter.com/Fenerbahce

В матче 1/8 Лиги конференций турецкий «Фенербахче» отправился в гости к «Юнион Сен-Жилуазу», который лидирует в бельгийском чемпионате.

Более опытный участник еврокубков на классе добыл очень комфортную победу. На 20-й минуте открыл счет опытный Миши Батшуайи.

После этого «канарейки» стали играть не так активно. В конце встречи хозяева поля всеми силами пошли в атаку, но были дважды наказаны.

Лига конференций. 1/8 финала. 7 марта

Юнион Сен-Жилуаз – Фенербахче – 0:3

Голы: Батшуайи (20), Остерволде (84), Тадич (90+4)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Тадич (Фенербахче).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Остерволд (Фенербахче).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Фенербахче).
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Юнион Сен-Жилуаз Фенербахче Лига конференций видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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