В матче 1/8 Лиги конференций турецкий «Фенербахче» отправился в гости к «Юнион Сен-Жилуазу», который лидирует в бельгийском чемпионате.

Более опытный участник еврокубков на классе добыл очень комфортную победу. На 20-й минуте открыл счет опытный Миши Батшуайи.

После этого «канарейки» стали играть не так активно. В конце встречи хозяева поля всеми силами пошли в атаку, но были дважды наказаны.

Лига конференций. 1/8 финала. 7 марта

Юнион Сен-Жилуаз – Фенербахче – 0:3

Голы: Батшуайи (20), Остерволде (84), Тадич (90+4)

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