ДУБИНЧАК: «Сразу понял, если будет просмотр VAR, то пенальти назначат»

Защитник киевского «Динамо» Владслав Дубинчак в комментарии для клубной пресс-службы оценил матч против «Вереса» (1:1) в УПЛ.

– Поделитесь впечатлениями от игры и расскажите, что произошло в моменте с пенальти на последних минутах?

– Я сразу заметил, что там был контакт и понял, если будет просмотр VAR, то пенальти назначат. Конечно, очень досадно пропускать на последних секундах, терять очки еще и в столь важном для нас матче, за счет которого мы могли подняться в турнирной таблице. Но уж как есть, будем двигаться дальше.

– «Верес» навязывал борьбу, единоборства – это тоже повлияло на итоговый результат?

– Да, «Верес» – команда, которая играет за счет навесов и верховой борьбы. Матч был трудным для нас. Первый тайм и начало второго были хорошими, а потом, видимо, начали переживать за счет, «сели» назад, на свою половину поля и дали возможность сопернику делать эти навесы, что в итоге и привело к пропущенному мячу.

– Сценарий сегодняшнего поединка походил на выездной матч прошлого сезона, когда «Динамо» победило 1:0.

– Можно и так сказать, сегодня нам не повезло.

– «Верес» не отсиживался в обороне, а тоже атаковал, можно ли сказать, что такой сценарий игры определил быстрый гол?

– У них неплохая команда, к ним присоединились новые игроки по аренде, в частности, они взяли забившего сегодня нападающего из «Полесья». Сейчас все играют в нормальный футбол, никто не отсиживается сзади.

– В чем выражалось ваше волнение за результат?

– В привычной ситуации мы бы взяли мяч под свой контроль и пытались оттеснить соперника на их половину поля. А здесь мы сами «сели» на свою половину и старались сберечь счет. Это было видно, думаю, все это понимают, потому что и на замену выпускали центральных защитников, понимая, что будет верховая борьба. Так получилось, что не удержали победу до конца.

– Насколько трудна для вас ситуация в турнирной таблице? Можно ли ее исправить?

– Надеюсь, что да. Повторюсь, очень досадно, что так произошло на последних секундах. Вместо трех очков, которые мы сегодня должны получать, заберем из Ровно только одно, но, надеюсь, это не помешает нашим планам.