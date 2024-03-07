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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Все команды на нас настраиваются»
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 23:39 |
208
3

Александр КАРАВАЕВ: «Все команды на нас настраиваются»

Защитник «Динамо» – о ничьей против «Вереса»

07 марта 2024, 23:39 |
208
3
Александр КАРАВАЕВ: «Все команды на нас настраиваются»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев прокомментировал ничью 1:1 с «Вересом» в 20-м туре УПЛ:

– Достаточно нервный матч вышел против «Вереса». Ожидали, что так будет?
– Да, конечно. Понимаем, как все команды на нас настраиваются. Понимали, что будет очень трудная игра. Были свои моменты забивать и не доводить до такой развязки в конце. Сами виноваты, будем проводить работу над ошибками и работать дальше.

– Было много моментов, почему не удалось дожать соперника?
– Много факторов. Может, где-то у кого-то опыт, где концентрация, где были спокойнее, потому что вели в счете. Не думали, что может быть такое в конце. Хотя в прошлом году тоже так играли, вели 1:0, на 79-й минуте был пенальти, но Бущан отбил. Мы тогда еще 3:0 выиграли. А сейчас такое совпадение.

Самые виноваты, что довели до последних секунд. Еще получили пенальти.

– Прокомментируете пенальти?
– Я был далеко, но мне показалось, что наш игрок был первым на мяче, а футболист «Верес» сзади стелился. Но если арбитр посмотрел повтор и увидел там пенальти – что мы можем сказать? Значит, он был.

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Александр Караваев Динамо Киев Верес Ровно Верес - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 3
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lizerginnn
Херово, що ви вибірково налаштовуєтесь
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0
ZANREGENT1993
Кара, вы должны были забивать 3-4 мяча и закрывать игру!!! Был пеналь- не был,это херня! Пздц!!!!
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0
Nick.Grabowski
Цікаво, а як Караваєв хотів би? Щоб всі команди грали з ДК в розслабленому режимі?
Ви би подякували іншим (провінційним) командам, що створюють вам хоча би якусь конкуренцію та опозицію в чемпіонаті.
Чи гравці ДК на аматорах планують виростати до рівня Ліги Конференцій?
Ліга Європи - вже стала дуже далекою за рівнем гри. 
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0
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