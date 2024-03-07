Тренер Вереса: «Хорошо, что у судьи есть возможность пересмотреть эпизод»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал ничью 1:1 в матче 20-го тура УПЛ против «Динамо»:

– Я доволен результатом. Мы отыгрались на последних минутах. Я благодарен ребятам за игру, а болельщикам за поддержку.

– Вырвать ничью удалось на эмоциях?

– Иначе с «Динамо» нельзя было рассчитывать на положительный результат. Мы должны были показать свою лучшую игру, в том числе и в эмоциональном фоне.

– Ранее «Верес» после перерыва немного подседал. Сегодня этого не произошло?

– Я не вижу проблем в физическом плане. Были проблемы психологического характера. Где-то мы неправильно проводили перерыв и не с тем настроением выходили на второй тайм. В дальнейшем эти ошибки мы делать не будем.

– Вы сегодня были очень эмоциональным...

– Я так всегда. Хочу выигрывать и не люблю проигрывать. И команда также, хотя не всегда и получается.

– Что вы думаете о пенальти?

– Я извиняюсь за коллегу, которого судья удалил. Немножко эмоции... Что тут комментировать? Хорошо, что сейчас у судьи есть возможность пересмотреть эпизод и поменять решение.