Завацкая вышла в парный полуфинал в Трнаве

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в парный полуфинал на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия).

В матче 1/4 финала украинка и Лулу Сан из Швейцарии, которые получили уайлд-кард, переиграли лидеров посева Анастасию Децюк (Чехия) и Амину Аншбу.

Трнава. 1/4 финала парного радряда

Катарина Завацкая/Лулу Сан – Анастасия Децюк/Амина Аншба – 6:7(5), 6:4, 10-7

В полуфинале Завацкая с напарницей сыграют против китайской пары Лян Эньшуо / Тан Цяньхуэй.

Ранее Катарина покинула одиночный разряд.