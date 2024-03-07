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ITF
07 марта 2024, 22:37 |
77
0

Завацкая вышла в парный полуфинал в Трнаве

Катарина и Лулу Сан выбили лидеров посева

07 марта 2024, 22:37 |
77
0
Завацкая вышла в парный полуфинал в Трнаве
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в парный полуфинал на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия).

В матче 1/4 финала украинка и Лулу Сан из Швейцарии, которые получили уайлд-кард, переиграли лидеров посева Анастасию Децюк (Чехия) и Амину Аншбу.

Трнава. 1/4 финала парного радряда
Катарина Завацкая/Лулу Сан – Анастасия Децюк/Амина Аншба – 6:7(5), 6:4, 10-7

В полуфинале Завацкая с напарницей сыграют против китайской пары Лян Эньшуо / Тан Цяньхуэй.

Ранее Катарина покинула одиночный разряд.

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Катарина Завацкая Лулу Сан (Радовчич) ITF Трнава Амина Аншба Анастасия Децюк
Источник Sport.ua
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