ITF07 марта 2024, 22:37 |
77
0
Завацкая вышла в парный полуфинал в Трнаве
Катарина и Лулу Сан выбили лидеров посева
07 марта 2024, 22:37 |
77
0
Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в парный полуфинал на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия).
В матче 1/4 финала украинка и Лулу Сан из Швейцарии, которые получили уайлд-кард, переиграли лидеров посева Анастасию Децюк (Чехия) и Амину Аншбу.
Трнава. 1/4 финала парного радряда
Катарина Завацкая/Лулу Сан – Анастасия Децюк/Амина Аншба – 6:7(5), 6:4, 10-7
В полуфинале Завацкая с напарницей сыграют против китайской пары Лян Эньшуо / Тан Цяньхуэй.
Ранее Катарина покинула одиночный разряд.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 07 марта 2024, 10:01 7
Кэти Волынец справилась с Миррой в 1/64 финала турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 07 марта 2024, 22:56 2
Даяна сыграет с чемпионкой US Open 2021
Футбол | 07.03.2024, 20:41
Футбол | 07.03.2024, 13:53
Футбол | 07.03.2024, 00:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
06.03.2024, 07:48
06.03.2024, 07:20
07.03.2024, 15:01 6
07.03.2024, 07:32 5
06.03.2024, 10:58 2
06.03.2024, 17:14 8