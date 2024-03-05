Помолвка сказалась на результатах. Завацкая уступила 811-й ракетке в Трнаве

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 184) завершила выступления на турнире серии ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка в трех сетах уступила Ренате Ямриховой (Словакия, WTA 811) за 1 час и 55 минут.

ITF W75 Трнава. Хард в помещении. 1/16 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Рената Ямрихова (Словакия) – 6:4, 2:6, 1:6

Это была первая встреча девушек.

В декабре 2023 года Катарина объявила о помолвке со своим парнем Аленом Авидзбой. В текущем сезоне на счету Катарины 3 победы и 7 поражений.

В 1/8 финала 75-тысячника Ямрихова сыграет против 8-й сеяной Еленой Габриэлой Русе.