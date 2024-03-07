«Не обращал внимание на хейт». КРЫСКИВ – о скандальном голе Кривбасса

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив прокомментировал свой скандальный гол в матче 19-го тура УПЛ против «Кривбасса» (победа 5:2):

– Был ли болельщицкий хейт в твой адрес после гола в ворота «Кривбасса»?

– Да, было немного хейта, но как-то не очень обращал внимание. Была подготовка к следующему матчу. Больше мама с девушкой переживали, потому что они за этим больше следят.

– Зубков не обижается?

– Мама спрашивала, не обижается ли Зубков, что я без него гол забил.

– Не жалел после матча, что вот все произошло так, как произошло?

– Сначала я в этой голове не видел ничего удивительного. Было много примеров таких в европейском футболе. Такой же момент был в матче «Ливерпуля» и «Барселоны». Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов, потому что были расконцентрированы. Однако после игры я взял телефон, увидел, что многие люди были удивлены, немного недовольны. Впрочем, я не отказываюсь от своих слов, сказанных после игры. Говорят, что 5 игроков поднимали Зубкова, за руки за ноги. Не знаю, я на видео вижу, что только Дибанго его поднимает. Еще 5 игроков расконцентрировано идут, отвлеченные от мяча.

– Ты не думаешь, что после этого эпизода, соперник никогда не выбьет мяч, если кто-то из игроков «Шахтера» упадет, получив травму?

– Будем стараться не падать. Как выйдет мяч за пределы поля, будет пауза, будем просить помощи, как есть в правилах. Просто вспоминаю, как в детской школе тренер учил в 7 или 8 лет, стать перед мячом сразу после того, как сфолил, чтобы быстро не разыграли. Здесь 1 игрок поднимает, 5 игроков «Кривбасса» у мяча. Однако никто не стал, не замечает. Если бы в этом моменте мне судья сказал, что я не могу вводить, я бы не разыгрывал. Впрочем, мне никто ничего не сказал. Я увидел, что могу быстро разыграть и так и сделал.