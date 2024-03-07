Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не обращал внимание на хейт». КРЫСКИВ – о скандальном голе Кривбасса
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 22:27 |
156
1

«Не обращал внимание на хейт». КРЫСКИВ – о скандальном голе Кривбасса

Хавбек «Шахтера» не жалеет о своем поступке

07 марта 2024, 22:27 |
156
1
«Не обращал внимание на хейт». КРЫСКИВ – о скандальном голе Кривбасса
УПЛ. Дмитрий Крыськив

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив прокомментировал свой скандальный гол в матче 19-го тура УПЛ против «Кривбасса» (победа 5:2):

– Был ли болельщицкий хейт в твой адрес после гола в ворота «Кривбасса»?
– Да, было немного хейта, но как-то не очень обращал внимание. Была подготовка к следующему матчу. Больше мама с девушкой переживали, потому что они за этим больше следят.

– Зубков не обижается?
– Мама спрашивала, не обижается ли Зубков, что я без него гол забил.

– Не жалел после матча, что вот все произошло так, как произошло?
– Сначала я в этой голове не видел ничего удивительного. Было много примеров таких в европейском футболе. Такой же момент был в матче «Ливерпуля» и «Барселоны». Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов, потому что были расконцентрированы. Однако после игры я взял телефон, увидел, что многие люди были удивлены, немного недовольны. Впрочем, я не отказываюсь от своих слов, сказанных после игры. Говорят, что 5 игроков поднимали Зубкова, за руки за ноги. Не знаю, я на видео вижу, что только Дибанго его поднимает. Еще 5 игроков расконцентрировано идут, отвлеченные от мяча.

– Ты не думаешь, что после этого эпизода, соперник никогда не выбьет мяч, если кто-то из игроков «Шахтера» упадет, получив травму?
– Будем стараться не падать. Как выйдет мяч за пределы поля, будет пауза, будем просить помощи, как есть в правилах. Просто вспоминаю, как в детской школе тренер учил в 7 или 8 лет, стать перед мячом сразу после того, как сфолил, чтобы быстро не разыграли. Здесь 1 игрок поднимает, 5 игроков «Кривбасса» у мяча. Однако никто не стал, не замечает. Если бы в этом моменте мне судья сказал, что я не могу вводить, я бы не разыгрывал. Впрочем, мне никто ничего не сказал. Я увидел, что могу быстро разыграть и так и сделал.

По теме:
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Была задача забить Минаю быстрый гол»
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, на последних минутах случилось то, что случилось»
Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Футбол | 07 марта 2024, 07:32 5
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг

Винисиус Жуниор оставил соответствующий комментарий под постом Андрея

Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 07 марта 2024, 06:59 7
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24

«Бавария», «ПСЖ», «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» продолжают борьбу на турнире

Аякс и Астон Вилла разошлись миром в ЛК, разгромы от Лилля и Маккаби Т-А
Футбол | 07.03.2024, 21:53
Аякс и Астон Вилла разошлись миром в ЛК, разгромы от Лилля и Маккаби Т-А
Аякс и Астон Вилла разошлись миром в ЛК, разгромы от Лилля и Маккаби Т-А
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Футбол | 07.03.2024, 15:01
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Футбол | 07.03.2024, 19:09
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алексей Левченко
Та більшість України вже на вас не звертає уваги, тим паче після такого. Ви всі луіс адріану.
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 39
Футбол
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 10
Футбол
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
07.03.2024, 06:30 2
Снукер
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 4
Биатлон
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11
Футбол
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
06.03.2024, 16:45 20
Футбол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
07.03.2024, 00:29 2
Футбол
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
06.03.2024, 07:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем