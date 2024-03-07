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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 22:06 | Обновлено 07 марта 2024, 22:50
176
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Беру ответственность за поражение от Зари на себя»

Тренер «Миная» – о матче против «Зари»

07 марта 2024, 22:06 | Обновлено 07 марта 2024, 22:50
176
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Беру ответственность за поражение от Зари на себя»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал поражение 0:2 от «Зари» в 20-м туре УПЛ:

«Заря» действительно осталась в моем сердце. Шесть лет играл за команду, еще два работал. Сегодня «Заря» лучше выглядела и одержала закономерную победу. У нас мало что получалось из того, что договаривались. Можно сказать, что я проиграл игру и беру на себя ответственность.

Все футболисты «Зари» сыграли на очень высоком уровне. Герреро качественный футболист, тоже касается Антюха. Все видели, что они делали на поле и понимают их вклад в победу. Петько не хватало, он основной наш футболист.

Но Семотюк неплохо заменил его, хотя и пришлось заменить из-за полученной желтой карточки. Сначала рефери продемонстрировал красную и хорошо, что есть система ВАР, которая исправила ошибку арбитра».

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Желько Любенович Минай Заря Луганск Заря - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Минай
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