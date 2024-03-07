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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Оболонь
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 21:45 |
84
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Оболонь

В Кривом Роге состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги

07 марта 2024, 21:45 |
84
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Оболонь
ФК Оболонь

В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Оболонь».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

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Источник Sport.ua
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