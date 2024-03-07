В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Оболонь».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.