Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта в 18:00 матч 20-го тура УПЛ
В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Оболонь».
Игра пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 20-го тура «Кривбасс» занимает 3 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 37 очков.
«Оболонь» занимает 13 строчку, сыграв 18 матчей и набрав 15 очков.
Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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