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Чемпионат Украины
Кривбасс
09.03.2024 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 21:38 |
59
0

Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта в 18:00 матч 20-го тура УПЛ

07 марта 2024, 21:38 |
59
0
Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Оболонь».

Игра пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 20-го тура «Кривбасс» занимает 3 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 37 очков.

«Оболонь» занимает 13 строчку, сыграв 18 матчей и набрав 15 очков.

Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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