В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Ворскла».

Игра пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 20-го тура «Черноморец» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка.

«Ворскла» занимает 7 строчку, сыграв 19 матчей и набрав 26 очков.

Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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