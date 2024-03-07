Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта в 13:00 матч 20-го тура УПЛ
В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Ворскла».
Игра пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 20-го тура «Черноморец» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка.
«Ворскла» занимает 7 строчку, сыграв 19 матчей и набрав 26 очков.
Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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