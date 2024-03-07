Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Черноморец
09.03.2024 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 20:57 | Обновлено 07 марта 2024, 21:23
87
1

Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта в 13:00 матч 20-го тура УПЛ

07 марта 2024, 20:57 | Обновлено 07 марта 2024, 21:23
87
1
Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Ворскла».

Игра пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 20-го тура «Черноморец» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка.

«Ворскла» занимает 7 строчку, сыграв 19 матчей и набрав 26 очков.

Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не наиграли на победу»
Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Динамо – 1:1. Пенальти на 90+8 минуте. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Черноморец Одесса Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Футбол | 07 марта 2024, 00:29 2
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол

«Реал» сыграл вничью 1:1 и вышел в четвертьфинал турнира

ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
Футбол | 07 марта 2024, 12:04 9
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?

Андрей таким образом решил привлечь внимание Тони Крооса

Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 07.03.2024, 06:59
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Бенфика – Глазго Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 07.03.2024, 20:31
Бенфика – Глазго Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Бенфика – Глазго Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07.03.2024, 16:05
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
Черноморец - чемпион! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
07.03.2024, 10:01 7
Теннис
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 11
Футбол
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
06.03.2024, 16:45 20
Футбол
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 4
Биатлон
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
06.03.2024, 07:48
Бокс
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11
Футбол
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
06.03.2024, 06:59 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
07.03.2024, 15:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем