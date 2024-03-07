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07 марта 2024, 18:46 |
604
0

Александр БАБИЧ: «Украинцы в Пирине не считаются легионерами»

Известный украинский специалист – о новом этапе тренерской карьеры

07 марта 2024, 18:46 |
604
0
Александр БАБИЧ: «Украинцы в Пирине не считаются легионерами»
Динамо Киев от Шурика. Александр Бабич

С февраля 2024 года украинский специалист Александр Бабич работает главным тренером команды элитного болгарского дивизиона – «Пирин» из Благоевграда.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Александр Бабич, ранее возглавлявший «Черноморец», «Мариуполь» и «Кривбасс», рассказал о своем новом зарубежном этапе в тренерской карьере:

– До приглашения в «Пирин» я полтора года работал с «Фратрией». Сначала в роли консультанта, а затем наставника, выведя ее в третью болгарскую лигу – аналог второй украинской, где она сейчас претендует на повышение в классе. Как видите, со своей миссией справился.

– И все же, как возник вариант с «Пирином», ведь Благоевград, где базируется эта команда, далеко от Варны – места «прописки» «Фратрии»?
– Если откровенно, то не знаю, кто меня рекомендовал. Читал недавно интервью с экс-игроком «Пирина» Даниилом Кондраковым на вашем сайте, что он советовал руководству этого клуба пригласить меня. Может, так и было. Переговоры заняли немного времени. Меньше двух недель ушло на согласование условий контракта, подписанного 8 февраля сроком на полтора года.

– Какой информацией вы владели о «Пирине», прежде чем дать согласие его возглавить?
– Что эта команда, как говорится, звезд с неба никогда не хватала, что финансируется из городского бюджета. Есть целая группа иностранцев, но большинство из них легионерами не считаются, потому что представляют страны ЕС. Кстати, такая же ситуация и с украинцами, у которых есть соответствующая защита, потому что выехали из страны, где продолжаются военные действия.

– Какое финансирование «Пирина» по сравнению с украинскими клубами?
- Где-то как у команд – аутсайдеров УПЛ.

– Кого из украинских игроков вы застали в «Пирине»?
- Вратаря Максима Ковалева и полузащитника Даниила Полонского, которого я хорошо знал, потому что прошлой осенью он защищал цвета «Фратрии».

- После первых тренировок определились с позициями, требующими усиления?
- Да, прежде всего, речь шла о центре защиты. Потому и пригласил опытного Виталийса Ягодинскиса из латвийского РФШ, в свое время выступавшего за киевское «Динамо-2», ужгородскую «Говерлу».

– Под вашим руководством «Пирин» провел три матча: поражение, победа и ничья. Каково ваше впечатление от уровня элитной болгарской лиги?
- Отвечу так: индивидуально сильных футболистов хватает, но с ними нужно много работать, чтобы командная игра их клубов отвечала требованиям сегодняшнего дня.

- При подготовке к календарным матчам есть какие-то отличия по сравнению с работой в Украине?
– В «Пирине» придерживаются правила, если на гостевой матч нужно ехать больше ста километров, то отправляемся накануне. Но с логистикой проблем нет, потому что в элитном дивизионе выступает сразу пять софийских команд, а от Благоевграда до столицы каких-то полтора часа езды. Так что ни о какой усталости не может быть речи.

- Еще с кем-нибудь из украинских тренеров и футболистов ваши пути в Болгарии пересекались?
- Прежде всего следует сказать, что мне в «Пирине» помогают Александр Лавренцов и Артем Филимонов, с которыми вместе работали в «Кривбассе». Знаю, что в «Левски» ассистентами главного тренера Николая Костова, который в свое время возглавлял донецкий «Металлург», «Карпаты», «Сталь» (Каменское), являются украинцы Константин Нестеренко и Тимур Скорых. Цвета «ЦСКА 1948» защищают вратарь Геннадий Ганев и нападающий Евгений Сердюк. Это речь идет об элитных командах.

- Тогда напоследок, какие задачи у «Пирина» на текущий сезон?
– Сохранить «прописку» в классе сильнейших. Как мне известно, вскоре «Пирину» должны подставить плечо несколько инвесторов, тогда в следующем сезоне можно будет замахнуться на большее.

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Александр Бабич Пирин чемпионат Болгарии по футболу инсайд Даниил Кондраков
Источник Sport.ua
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