С Косово украинки сыграют в Турции, или в Словении

Как стало известно Sport.ua, женская сборная Украины по футболу планирует собраться 29 марта для подготовки к стартовому отборочному матчу чемпионата Европы – с игроками Косова.

По имеющейся информации, этот поединок 5 апреля может состояться в Турции, также рассматривается и вариант со Словенией. Речь идет не только о подготовке и проведении матча, но и тренировочном процессе перед выездом в Хорватию, где подопечные Владимира Пятенко сыграют следующий поединок 9 апреля.

Также в группе В4 отбора на Евро соревнуются и футболистки Уэльса, с которыми украинки встретятся в гостях 31 мая.