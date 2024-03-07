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Чемпионат Европы
07 марта 2024, 18:44 |
103
0

С Косово украинки сыграют в Турции, или в Словении

Команда начнет сбор 29 марта

07 марта 2024, 18:44 |
103
0
С Косово украинки сыграют в Турции, или в Словении
УАФ

Как стало известно Sport.ua, женская сборная Украины по футболу планирует собраться 29 марта для подготовки к стартовому отборочному матчу чемпионата Европы – с игроками Косова.

По имеющейся информации, этот поединок 5 апреля может состояться в Турции, также рассматривается и вариант со Словенией. Речь идет не только о подготовке и проведении матча, но и тренировочном процессе перед выездом в Хорватию, где подопечные Владимира Пятенко сыграют следующий поединок 9 апреля.

Также в группе В4 отбора на Евро соревнуются и футболистки Уэльса, с которыми украинки встретятся в гостях 31 мая.

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Источник Sport.ua
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