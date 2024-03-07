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Чемпионат Европы
07 марта 2024, 15:12 | Обновлено 07 марта 2024, 15:13
282
0

Известен календарь матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2025

Национальная команда стартует матчем против сборной Косова

07 марта 2024, 15:12 | Обновлено 07 марта 2024, 15:13
282
0
Известен календарь матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2025
УАФ

5 марта состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2025 года среди женщин.

Сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут игроки Уэльса, Хорватии и Косова. Теперь определился календарь матчей в нашем квартете.

Квалификация Евро-2025 среди женских команд

Группа В4

1 тур

05.04.2024

УКРАИНА – Косово
Уэльс – Хорватия

2 тур

09.04.2024

Хорватия – УКРАИНА
Косово – Уэльс

3 тур

31.05.2024

Уэльс – УКРАИНА
Косово – Хорватия

4 тур

04.06.2024

УКРАИНА – Уэльс
Хорватия – Косово

5 тур

12.07.2024

Косово – УКРАИНА
Хорватия – Уэльс

6 тур

16.07.2024

УКРАИНА – Хорватия
Уэльс – Косово

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Источник Украинская ассоциация футбола
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