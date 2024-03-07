Известен календарь матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2025
Национальная команда стартует матчем против сборной Косова
5 марта состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2025 года среди женщин.
Сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут игроки Уэльса, Хорватии и Косова. Теперь определился календарь матчей в нашем квартете.
Квалификация Евро-2025 среди женских команд
Группа В4
1 тур
05.04.2024
УКРАИНА – Косово
Уэльс – Хорватия
2 тур
09.04.2024
Хорватия – УКРАИНА
Косово – Уэльс
3 тур
31.05.2024
Уэльс – УКРАИНА
Косово – Хорватия
4 тур
04.06.2024
УКРАИНА – Уэльс
Хорватия – Косово
5 тур
12.07.2024
Косово – УКРАИНА
Хорватия – Уэльс
6 тур
16.07.2024
УКРАИНА – Хорватия
Уэльс – Косово
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