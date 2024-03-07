Известен календарь матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2025

5 марта состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2025 года среди женщин.

Сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут игроки Уэльса, Хорватии и Косова. Теперь определился календарь матчей в нашем квартете.

Квалификация Евро-2025 среди женских команд

Группа В4

1 тур

05.04.2024

УКРАИНА – Косово

Уэльс – Хорватия

2 тур

09.04.2024

Хорватия – УКРАИНА

Косово – Уэльс

3 тур

31.05.2024

Уэльс – УКРАИНА

Косово – Хорватия

4 тур

04.06.2024

УКРАИНА – Уэльс

Хорватия – Косово

5 тур

12.07.2024

Косово – УКРАИНА

Хорватия – Уэльс

6 тур

16.07.2024

УКРАИНА – Хорватия

Уэльс – Косово