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  4. Бражко рассказал, как поменялись его задачи на поле с приходом Шовковского
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 18:32 |
806
0

Бражко рассказал, как поменялись его задачи на поле с приходом Шовковского

Полузащитник «Динамо» строже остается на своей позиции

07 марта 2024, 18:32 |
806
0
Бражко рассказал, как поменялись его задачи на поле с приходом Шовковского
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко рассказал, что лично для него изменилось после того, как вместо Мирчи Луческу главным тренером столичного клуба стал Александр Шовковский.

«Я стал играть в одного опорного. Два инсайда надо мной действуют и я строже остаюсь на своей позиции и отвечаю за контратаки, чтобы их не было в наши ворота.

С каким тренером больше нравится? Мне нравится все, когда я играю», – сказал Бражко.

Отметим, что Шовковский возглавил «Динамо» в ноябре прошлого года в статусе и.о. После трех побед стал полноценным главным тренером.

Ранее Луческу заявил, что его прослушивали спецслужбы.

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Владимир Бражко Александр Шовковский Мирча Луческу Динамо Киев
Источник УПЛ-ТВ
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