Бражко рассказал, как поменялись его задачи на поле с приходом Шовковского

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко рассказал, что лично для него изменилось после того, как вместо Мирчи Луческу главным тренером столичного клуба стал Александр Шовковский.

«Я стал играть в одного опорного. Два инсайда надо мной действуют и я строже остаюсь на своей позиции и отвечаю за контратаки, чтобы их не было в наши ворота.

С каким тренером больше нравится? Мне нравится все, когда я играю», – сказал Бражко.

Отметим, что Шовковский возглавил «Динамо» в ноябре прошлого года в статусе и.о. После трех побед стал полноценным главным тренером.

Ранее Луческу заявил, что его прослушивали спецслужбы.