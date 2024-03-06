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  4. Луческу в шоке. Мирча узнал, что его прослушивали спецслужбы
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 21:24 |
2194
0

Луческу в шоке. Мирча узнал, что его прослушивали спецслужбы

За экс-наставником «Динамо» и «Шахтера» следили румынские спецслужбы

06 марта 2024, 21:24 |
2194
0
Луческу в шоке. Мирча узнал, что его прослушивали спецслужбы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший наставник «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу узнал, что за ним следили спецслужбы Румынии. Было это еще в 70-х годах, когда Луческу был играющим тренером румынского «Корвинула».

«Я не могу в это поверить. Впервые слышу подобное. Я никогда не интересовался этими вещами, потому что не имел к ним никакого отношения», – признался Луческу.

Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.

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Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк
Источник Gazeta Sporturilor
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