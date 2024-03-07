Старт матча Верес – Динамо отложен из-за воздушной тревоги

Сегодня, 7 марта «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ на выезде сыграет с «Вересом». Поединок должен был начаться в 18:00 по Киеву.

Однако начало поединка было отложено из-за воздушной тревоги по всей территории Украины, включая Ровенскую область. Тревога началась в 17:56 по Киеву.

Новое время начала матча пока что неизвестно.