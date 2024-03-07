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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 18:13 | Обновлено 07 марта 2024, 18:51
1886
0

Старт матча Верес – Динамо отложен из-за воздушной тревоги

Поединок должен был начаться в 18:00

07 марта 2024, 18:13 | Обновлено 07 марта 2024, 18:51
1886
0
Старт матча Верес – Динамо отложен из-за воздушной тревоги
volynnews.com

Сегодня, 7 марта «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ на выезде сыграет с «Вересом». Поединок должен был начаться в 18:00 по Киеву.

Однако начало поединка было отложено из-за воздушной тревоги по всей территории Украины, включая Ровенскую область. Тревога началась в 17:56 по Киеву.

Новое время начала матча пока что неизвестно.

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Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу воздушная тревога перенос матчей
Источник Sport.ua
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