Украина. Премьер лига07 марта 2024, 18:13 | Обновлено 07 марта 2024, 18:51
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Старт матча Верес – Динамо отложен из-за воздушной тревоги
Поединок должен был начаться в 18:00
07 марта 2024, 18:13 | Обновлено 07 марта 2024, 18:51
1886
0
Сегодня, 7 марта «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ на выезде сыграет с «Вересом». Поединок должен был начаться в 18:00 по Киеву.
Однако начало поединка было отложено из-за воздушной тревоги по всей территории Украины, включая Ровенскую область. Тревога началась в 17:56 по Киеву.
Новое время начала матча пока что неизвестно.
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