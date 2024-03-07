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Испания
07 марта 2024, 16:08 | Обновлено 07 марта 2024, 16:28
84
0

Хави обнадежил по поводу серьезности травмы Педри

Полузащитник может вернуться в игру до Эль Классико 16 апреля

07 марта 2024, 16:08 | Обновлено 07 марта 2024, 16:28
84
0
Хави обнадежил по поводу серьезности травмы Педри
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави и Педри

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави положительно оценил динамику восстановления полузащитника команды Педри после тяжелой травмы.

«Мы стараемся предотвратить травмы. Думаю, мы проделали безупречную работу, особенно Педри. Я сказал ему, что это его последняя травма. Все не так серьезно, как ожидалось. Уверен, после возвращения он станет важным игроком. Он не первый, кто столкнулся с этим.

Уже не первый раз бывает, что в начале карьеры у футболиста много травм, а потом он больше не получает их. В его молодом возрасте нелегко справиться с давлением. Думаю, ему нужно убедить себе в том, что он восстановится и все будет хорошо», – приводит слова наставника Mundo Deportivo.

Тем временем инсайдеры в Испании сообщают, что Педри сможет восстановиться до Эль Классико против «Реала», которое запланировано на 16 апреля.

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Педри Хави Барселона восстановление травма
Источник Mundo Deportivo
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