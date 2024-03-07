Хави обнадежил по поводу серьезности травмы Педри

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави положительно оценил динамику восстановления полузащитника команды Педри после тяжелой травмы.

«Мы стараемся предотвратить травмы. Думаю, мы проделали безупречную работу, особенно Педри. Я сказал ему, что это его последняя травма. Все не так серьезно, как ожидалось. Уверен, после возвращения он станет важным игроком. Он не первый, кто столкнулся с этим.

Уже не первый раз бывает, что в начале карьеры у футболиста много травм, а потом он больше не получает их. В его молодом возрасте нелегко справиться с давлением. Думаю, ему нужно убедить себе в том, что он восстановится и все будет хорошо», – приводит слова наставника Mundo Deportivo.

Тем временем инсайдеры в Испании сообщают, что Педри сможет восстановиться до Эль Классико против «Реала», которое запланировано на 16 апреля.