Сыграет ли Яремчук в следующем матче Ла Лиги? В Испании рассказали детали

Форвард «Валенсии» Роман Яремчук в тяжелом матче против «Реала» (2:2) получил небольшое повреждение.

Однако, по информации Plaza Deportiva, украинский голеадор уже возобновил тренировки в общей группе «летучих мышей». Сообщается, что Яремчук готов сыграть в матче 28-го тура Ла Лиги против «Хетафе», который состоится в субботу, 7 марта, и начнется в 15:00 по киевскому времени.

В этом сезоне Роман Яремчук провел за «Валенсию» во всех турнирах 22 матча, в которых забил четыре гола.

Ранее Яремчук высказался о голе Лунину, вспомнив главного виновника «Реала».