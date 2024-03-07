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  4. Сыграет ли Яремчук в следующем матче Ла Лиги? В Испании рассказали детали
Испания
07 марта 2024, 15:57 |
304
0

Сыграет ли Яремчук в следующем матче Ла Лиги? В Испании рассказали детали

Украинец возобновил тренировки с командой

07 марта 2024, 15:57 |
304
0
Сыграет ли Яремчук в следующем матче Ла Лиги? В Испании рассказали детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард «Валенсии» Роман Яремчук в тяжелом матче против «Реала» (2:2) получил небольшое повреждение.

Однако, по информации Plaza Deportiva, украинский голеадор уже возобновил тренировки в общей группе «летучих мышей». Сообщается, что Яремчук готов сыграть в матче 28-го тура Ла Лиги против «Хетафе», который состоится в субботу, 7 марта, и начнется в 15:00 по киевскому времени.

В этом сезоне Роман Яремчук провел за «Валенсию» во всех турнирах 22 матча, в которых забил четыре гола.

Ранее Яремчук высказался о голе Лунину, вспомнив главного виновника «Реала».

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Роман Яремчук Валенсия травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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