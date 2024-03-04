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  4. Яремчук высказался о голе Лунину, упомянув главного виновника Реала
Испания
04 марта 2024, 22:27 |
751
0

Яремчук высказался о голе Лунину, упомянув главного виновника Реала

2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2

04 марта 2024, 22:27 |
751
0
Яремчук высказался о голе Лунину, упомянув главного виновника Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

На 30-й минуте поединка украинский форвард хозяев Роман Яремчук забил гол в ворота «сливочных», который защищал Андрей Лунин. Яремчук был заменен на 57-й на Диего Лопеза.

Украинец сумел забить после того, как защитник королевского клуба Дани Карвахаль ошибся при передаче назад.

Роман прокомментировал свой 3-й гол в составе «Валенсии», а также высказался о фанатах клуба:

«Месталья? Это особый стадион, тем более против Реала. Болельщики отличные, атмосфера невероятная. Спасибо фанатам за эту атмосферу. Я горжусь играть за таких болельщиков.

Мой гол? Я видел эту возможность. Это часть футбола, что даже такие игроки, как Карвахаль, могут ошибаться. Мы много работаем над высоким прессингом, и так я получил этот шанс. Я готов делать все что угодно, чтобы забивать. Рад забить снова», – цитирует слова Яремчука украинский комментатор Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале.

Видеообзор матча Валенсия – Реал Мадрид – 2:2

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Роман Яремчук Дани Карвахаль Андрей Лунин Валенсия Реал Мадрид Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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