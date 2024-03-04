«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Королевский клуб мог вырвать победу на 90+9-й минуте, поскольку Джуд Беллингем сумел отправить мяч в ворота хозяев, однако до навеса с фланга, с которого и отличился англичанин, судья дал финальный свисток, поэтому забитый мяч не был засчитан.

После завершения встречи украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук, который отличился забитым голом на 30-й минуте, прокомментировал скандальный эпизод в конце поединка, а также поделился эмоциями от игры:

«Сейчас смешанные ощущения. С одной стороны, хорошо сыграть вничью с Реалом. Но с другой стороны, последние минуты, травма Диакаби… Это сказывается. Я не скажу, что мы счастливы после матча.

Мы играли против фантастической команды. Одно очко – неплохо. Думаю, болельщики могут гордиться нами. Спасибо им за поддержку.

Гол Беллингема? Если честно, я не понял, что произошло. Я лично не видел момента, потому что был далеко. Но ребята говорят, что рефери начал свистеть до навеса. Однако у нас есть VAR, все можно проверить. Это не моя проблема», – цитирует слова Яремчука украинский комментатор Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале.

Видеообзор матча Валенсия – Реал Мадрид – 2:2