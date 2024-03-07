Шахаб Захеди продлил контракт с Зарей на один год – Transfermarkt

28-летний иранский форвард «Зари» Шахаб Захеди, который недавно досрочно расторг временное соглашение с «Персеполисом», сегодня на правах Annexe 7 ФИФА перешел в японский клуб «Ависпа Фукуока».

В Стране восходящего солнца Захеди проведет ближайшие несколько месяцев – его контракт рассчитан до 30 июня.

Примечательно, что, если доверять данным портала Transfermarkt, Захеди продлил на один год свой контракт с «Зарей». Теперь трудовое соглашение форварда, как отмечает источник, рассчитано до 31 декабря 2025 года.

Transfermarkt

Захеди стал игроком «Зари» в начале 2021 года. Тогда иранец заключил четырехлетний контракт, и официальных сообщений от луганского клуба о его продлении пока не было.