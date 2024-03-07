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  4. Шахаб Захеди продлил контракт с Зарей на один год – Transfermarkt
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 22:32 |
1400
1

Шахаб Захеди продлил контракт с Зарей на один год – Transfermarkt

Ближайшие несколько месяцев иранец проведет в Японии в рядах команды «Ависпа Фукуока»

07 марта 2024, 22:32 |
1400
1
Шахаб Захеди продлил контракт с Зарей на один год – Transfermarkt
ФК Заря. Шахаб Захеди

28-летний иранский форвард «Зари» Шахаб Захеди, который недавно досрочно расторг временное соглашение с «Персеполисом», сегодня на правах Annexe 7 ФИФА перешел в японский клуб «Ависпа Фукуока».

В Стране восходящего солнца Захеди проведет ближайшие несколько месяцев – его контракт рассчитан до 30 июня.

Примечательно, что, если доверять данным портала Transfermarkt, Захеди продлил на один год свой контракт с «Зарей». Теперь трудовое соглашение форварда, как отмечает источник, рассчитано до 31 декабря 2025 года.

Transfermarkt

Захеди стал игроком «Зари» в начале 2021 года. Тогда иранец заключил четырехлетний контракт, и официальных сообщений от луганского клуба о его продлении пока не было.

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Шахаб Захеди Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Ависпа Фукуока продление контракта Transfermarkt
Источник Transfermarkt
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Real
Как он мог продлить контракт?)
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