ВИДЕО. Благородный поступок. Мудрик осуществил мечту мальчика из Украины
Михаил посетил мальчика, покинувшего Украину из-за войны
Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в инстаграме опубликовал трогательное видео, как вингер «Челси» Михаил Мудрик навестил украинского мальчика, который в результате войны был вынужден уехать из Украины.
«В 2022 году Паша покинул Украину, его родители переехали в Великобританию. Он нашел комфорт в спорте, а в частности, болел за своего земляка Михаила Мудрика. Услышав историю Паши, вингер «Челси» преподнес мальчику приятный сюрприз», – говорится в комментарии к видео.
Ранее Галлас рассказал, при каком условии «Челси» продаст Мудрика в «Арсенал».
ВИДЕО. Напоминают миру о войне. АПЛ показала благородный поступок Мудрика
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