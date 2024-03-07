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Англия
07 марта 2024, 14:42 | Обновлено 07 марта 2024, 14:46
1351
1

ВИДЕО. Благородный поступок. Мудрик осуществил мечту мальчика из Украины

Михаил посетил мальчика, покинувшего Украину из-за войны

07 марта 2024, 14:42 | Обновлено 07 марта 2024, 14:46
1351
1
ВИДЕО. Благородный поступок. Мудрик осуществил мечту мальчика из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в инстаграме опубликовал трогательное видео, как вингер «Челси» Михаил Мудрик навестил украинского мальчика, который в результате войны был вынужден уехать из Украины.

«В 2022 году Паша покинул Украину, его родители переехали в Великобританию. Он нашел комфорт в спорте, а в частности, болел за своего земляка Михаила Мудрика. Услышав историю Паши, вингер «Челси» преподнес мальчику приятный сюрприз», – говорится в комментарии к видео.

Ранее Галлас рассказал, при каком условии «Челси» продаст Мудрика в «Арсенал».

ВИДЕО. Напоминают миру о войне. АПЛ показала благородный поступок Мудрика

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Челси видео
Источник Sport.ua
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naverland
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Инстасамка в своей стихии)
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