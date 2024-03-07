ВИДЕО. Благородный поступок. Мудрик осуществил мечту мальчика из Украины

Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в инстаграме опубликовал трогательное видео, как вингер «Челси» Михаил Мудрик навестил украинского мальчика, который в результате войны был вынужден уехать из Украины.

«В 2022 году Паша покинул Украину, его родители переехали в Великобританию. Он нашел комфорт в спорте, а в частности, болел за своего земляка Михаила Мудрика. Услышав историю Паши, вингер «Челси» преподнес мальчику приятный сюрприз», – говорится в комментарии к видео.

Ранее Галлас рассказал, при каком условии «Челси» продаст Мудрика в «Арсенал».

ВИДЕО. Напоминают миру о войне. АПЛ показала благородный поступок Мудрика