Деннис Уайз и Сеск Фабрегас: выйти с Комо

«Самое спокойное место на Земле» – слова из газетного заголовка, который герой триллера итальянского мастера острых сюжетов Донато Карризи «Я – бездна» взял себе чуть ли не за лозунг. Речь шла об озере Комо – своего рода собирателе одиночеств. Для сюжетной линии подчеркнуть озерную уединенность было важно, однако футбольная составляющая городка Комо, расположенного непосредственно рядом с озером, в этом сезоне крайне бурная, отнюдь не водная гладь. Гейзер еще тот! И это тот случай, когда покой тамошнему футбольному люду даже не снится. Под слоганом «лучшая игра в мире в лучшем месте в мире» «Комо» уверенно идет в группе лидеров и реально претендует на выход в серию А.

Нынешний «Комо» – амбициозный проект британской компании SENT Entertainment, входящей в индонезийскую Djarum Group (известный производитель сигарет). Современный клуб является наследником нескольких тезок, первый из которых был основан еще в 1907 г. Бурная история с банкротствами и ренессансами, с подъемом в серию А (и 6-м местом в элите!) и головокружительными падениями (когда боссы клуба не могли свести концы с концами), но, вероятно, никогда прежде амбиции комаски не достигали таких высот. И простым выходом в серию А они, вероятно, ограничиваться не будут. Британизации «Комо» – 5 лет (клуб был приобретен всего за 200 тыс. фунтов). Промежуточные результаты – стремительный подъем по ступенькам итальянской клубной иерархии от серии D до самых высоких мест серии B, существенное улучшение клубной инфраструктуры, успех абонементной акции для зрителей «Увидимся на стадионе», значительные инвестиции в состав (по стоимости игроков «Комо» – 3-й клуб в серии В). А последует ли продолжение? Должно последовать!

Из «банды психов» – в управленческое кресло

Конечно, новая жизнь «Комо» была бы невозможна без финансовых вливаний, однако и чисто футбольный менеджмент играет здесь большую роль. Спортивный исполнительный директор клуба – Деннис Уайз. В свое время он играл за «Уимблдон», который в 1988 г. дошел до финала национального кубка и именовался «бандой психов». Но в большей степени как игрок, конечно, запомнился нам по «Челси» и сборной Англии. В этих командах снискал мировую славу. Как тренер поработал в скромных клубах, а как управленец – в «Ньюкасле».

Getty Images/Global Images Ukraine. Деннис Уайз и Тьерри Анри

Тамошние боссы нуждались именно в исполнительном директоре, связанном с футболом. Три года назад Уайз стал одним из руководителей спортивной составляющей «Комо» (а фактически же является исполняющим обязанности президента, будучи медийным лицом). Как свидетельствуют обозреватели, путь, выбранный британцем, специфичен. Не покупать оптом всех (хотя возможности у владельцев «лариани» достаточно широкие), а выстраивать, кирпичик за кирпичиком, коллектив, способный на победную поступь. Философия – создать среду, которая как можно лучше проявит добродетели каждого. Свою руководящую роль Уайз считает именно тем, что нужно: «Теперь я могу делать все сам, чего не было в «Ньюкасле»». И Уайза очень радует то, что он не играл в Италии и относительно не знаком тамошней тифозерии. Ну, насколько это возможно в футбольной стране. Это исключает слишком уж большое давление. И еще один интересный момент: финансово клубу помог Тьерри Анри. А газетчики придумали такой ник для современного «Комо»: «Лондонский бином». Это намек на сочетание легенд «Челси» и «Арсенала» в деле развития «Комо» и слияния «аристократического» и «канонирского» способа футбольного продвижения.

Если у вас «нету» Сеска

В развитии игры (да и в финансовом развитии, чего там скрывать!) нынешнего «Комо» важную роль сыграл Сеск Фабрегас. Известный испанец завершил карьеру игрока именно здесь, вблизи озера Комо, и некоторое время трудился в должности тренера команды. Однако, не имея соответствующей тренерской лицензии, вынужден был приостановить эту работу (хотя не исключено, что лишь формально). Но заверил, что получит соответствующее свидетельство на протяжении нескольких месяцев. А незадолго до того выразил убежденность, что у него будет 30 лет тренерской карьеры, в течение которой он будет «ультраконкурентоспособным». Собственно, в «Комо» Сеск Фабрегас остался, однако официально на тренерский мостик «бьянко-блу» заступил валлиец Осиан Робертс. Ему уже под 60, и опыта самостоятельной тренерской работы у него негусто. Тем не менее, возглавляемая им команда демонстрирует интересный футбол, действуя в основном по схеме 4–2–3–1 (говорят, правда, что тактические изыски – работа все-таки Сеска, но тем не менее…). Какие личности скрываются за этой цифирью?

С недавнего времени важнейшая фигура в центре защиты – 30-летний Эдоардо Гольданига. В актуальном интервью он признался, что достаточно гибок относительно позиции в защите, однако, если бы имел возможность выбирать, то предпочтение отдал бы позиции правого защитника в схеме с тремя защитниками. «Да, собственно, и правым центрдефом при четырех защитниках тоже можно, чего уж там», – добавил Эдоардо с улыбкой. 193-сантиметровый гренадер умело действует на втором этаже, читает игру, хорошо выбирает позицию, опасен во время стандартов у ворот соперников (в частности, как же блестяще он сориентировался в штрафной после углового в матче против «Лекко» и открыл счет ударом правой ногой уже в дебюте встречи).

Фамилии капитана команды Алессандро Беллемо и Оливера Абильдгора как раз и кроются за цифрой «2» в расстановке. Два опорника? Ну можно сказать и так, а можно назвать их и двумя хребтами игровой схемы «лариани». Абильдгор (права на него, кстати, принадлежат клубу из татарской столицы в стране-агрессоре) все же более защитного плана игрок, Беллемо более креативного, однако оба владеют секретами универсальности. И оба отличились забитыми голами в той самой игре против «Лекко»: Беллемо лучше всех разобрался в толчее у ворот соперников, а Абильдгор – мощным ударом издалека левой направил мяч в цель. И все же есть кому забивать в «Комо» и, так сказать, по штатному расписанию. В этом контексте отмечу молодого франко-португальского вингера (двуфлангового!) Лукаса да Кунью. Он и забивает, и ассистирует регулярно. Лучший его матч – январский против «Специи». Лукас сначала бильярдно пробил левой ногой с довольно острого угла, несмотря на сопротивление защитника, затем отдал голевой пас на Патрика Кутроне, а подытожил свой вклад в победу опять-таки бильярдным ударом, только уже с правой ноги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Верди в объятиях партнеров по команде

Знает свое дело и 31-летний ветеран Симоне Верди. Так, его нынешняя цена (2,5 млн евро) в десять раз меньше максимальной (5 лет назад тогдашний неаполитанец стоил 25 млн евро), но все же и сейчас он в состоянии изобретать оригинальные голевые решения на футбольном поле. У этого невысокого атакующего полузащитника есть важная добродетель: одинаково мощный удар с обеих ног. В этом сезоне отмечу его гол пармезанцам, когда Верди, получив пас от да Куньи, стремительно оценил ситуацию и умело оставил не у дел двух защитников и кипера «Пармы» (под слова англоязычного комментатора, что это, мол, «самый большой матч сезона для «Комо»»). Верди забил землякам своего знаменитого однофамильца-композитора! Отмечу, что в матче с лидером и главным фаворитом серии В «бьянко-блу» выглядели не хуже оппонентов, и ничья 1:1 – по игре. Если в двух словах: «Комо» играл во владение (по пасам – 518:348 в пользу «лариани»), а «Парма» – в контратаки и удары. А в крайне важном поединке против «Венеции» Верди открыл счет несильным, однако очень точным ударом из-за штрафной, застав врасплох кипера венецианцев крепкого финна Ессе Йоронена.

У Алессандро Габриэллони также большой опыт за плечами, да и забивает он немало. Чуть бы поболе ему внимания во время передач партнеров, то и меньше оказывался бы вне игры, и результативность была бы еще больше. Однако и так свою работу он выполняет очень добросовестно. Ну и, конечно, как же без Патрика Кутроне?! Именно он – самый лучший бомбардир комаски в текущем сезоне. Той же «Специи» Кутроне так же, как и да Кунья, забил бильярдным ударом с острого угла, только с правого фланга и соответственно правой ногой. К сожалению, потом получил травму, некоторое время пропустил. Очевидно, без главного снайпера атака «вольтиани» (а так зовут команду из-за землячества со знаменитым пионером электричества Алессандро Вольтой) несколько замедлила обороты. Однако к принципиальному поединку против «Венеции» Кутроне восстановился и на 90-й минуте сумасшедшим ударом левой слету после длинной передачи принес победу «Комо». Красота, своевременность, судьбоносность – в этом голевом успехе 26-летнего земляка (родился Патрик именно в Комо!) соединилось все!

Говоря о кадровом потенциале «бьянко-блу», конечно, нельзя не упомянуть арендованного у «Лечче» бразильца Габриэля Стрефеццу. На сегодня этот 8-миллионный правый вингер – самый дорогой игрок «Комо». Ну, и Жан-Пьер Нзаме – человек, который иногда заменяет Кутроне на острие. Насколько удачно? Не скажу, что вполне, однако все данные для успешности у этого франко-камерунского нападающего есть: мощь (188 см роста!), чувство гола, умение выбрать позицию, мощный удар и, в конце концов, умение играть на команду – не голами едиными жив форвард!

Любопытный, кстати, вопрос: когда сейчас пишут об интересе какого-то абстрактного клуба серии В к тому или иному украинскому игроку, не идет ли речь, собственно, о «Комо»? Как бы то ни было, а британизированный проект на севере Италии выглядит вполне амбициозно, и стратегическое планирование является одним из сильных качеств его менеджмента.

С видом на озеро

Стадион с почти 100-летней историей «Джузеппе Синигалья», где принимают соперников «лариани», расположен прямо на берегу озера Комо. Коллега-ровенчанин, побывав на этой арене, с улыбкой сравнил ее со стадионом в Млынове на Ровенщине: мол, их озеро Комо видно просто, как нашу реку Иква с трибун млыновского «Колоса». Как писала в свое время The Sun, «озеро Комо – одно из самых красивых мест мира, не считая несколько заброшенного стадиона на его берегу». Как там говорят, снобы снобами, но правы же. С ареной связана не слишком приятная история, ведь итальянский журналист Анжело Сазо в свое время инициировал расследование, обратив внимание на то, что многие игроки «Комо» 1970-х – 1980-х гг. страдали боковым амиотрофическим склерозом. Самый известный случай – Стефано Боргоново, однако было и около полудесятка других. Сазо утверждал, что причина тому – использование гербицидов, ядов и своеобразных красок при уходе за газоном на «Джузеппе Синигалья». Занимался делом известный итальянский юрист Раффаэле Гуариньелло. Но, в итоге, никто не был обвинен, а муниципалитет города Комо назвал такие подозрения «причудливыми гипотезами».

ФК Комо

Как бы то ни было, а те не слишком светлые страницы этой арены в прошлом. С трибун, на которых теоретически может разместиться аудитория в 13 602 человека (на практике в этом сезоне так называемая коммерческая вместимость составляет 6988 человек из-за реконструкции), открываются живописные виды. Деннис Уайз полон решимости претворить в жизнь проект возведения на месте старого стадиона модерновой арены на 26 000 зрительских мест, где не стыдно будет принимать и соперников из серии А. Ну, а пока так, как есть. Чем богаты, как говорится. Однако гостеприимны! Цены на билеты приемлемы: от 7 до 50 евро. И зрителей в этом сезоне густо-прегусто. Они словно поставили перед собой цель опровергнуть славу самого спокойного города.

Сможет ли команда обрадовать свою тифозерию выходом в серию А? Замечу, что год назад 68,6% опрошенных читателей The Sun, отвечая на этот гамлетовский для «Комо» вопрос, предложенный рядом со статьей на соответствующую тему, выразили убежденность в положительном его решении в ближайшее время. Победа в прошлый уикенд в матче за 6 очков над «Венецией» на какое-то время подняла «бьянко-блу» на 2-е место, что дает право прямого выхода в элитный дивизион. Правда, чуть позже «Кремонезе», выиграв на выезде, вернулся на 2-ю строчку таблицы. И матч в ближайший уикенд в Кремоне между кремонцами и комаски – это важная составляющая спора за 2-е место и опять битва за 6 очков. Напомню, что 1-е и 2-е место в серии В позволяют автоматически повыситься в классе, а коллективы, которые окажутся по итогам регулярного сезона в серии В на местах с 3-го по 7-е, разыграют в битвах между собой еще одну путевку в серию А. Миссия для комаски вполне выполнима, не правда ли?

Алексей РЫЖКОВ