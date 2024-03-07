Масштабные обстрелы Одессы подвергли сомнению возвращение зрителей

С наступлением марта Одесса и Одесская область оказались под повышенным вниманием страны-агрессора, уже десять лет уничтожающей Украину. Ракетные и дроновые удары по областному центру юга страны, которые уже на протяжении пятых суток регулярно осуществляются рашистами, поставили под сомнение безопасность спортивных мероприятий в нем.

Это, прежде всего, касается матча 19-го тура «Черноморец» - «Ворскла» (Полтава), который состоится в субботу, 9 марта.

Поначалу в соответствии с приказами Министерства молодежи и спорта и его рекомендациями по созданию рабочих групп, определяющих возможность привлечения болельщиков на каждую арену, перед стартом весенней части чемпионата окончательно были названы количественные квоты посещаемости зрителями матчей клубов УПЛ. Одесский «Черноморец» получил квоту в 2.000 зрителей, что вместе с киевским «Динамо» стало самым большим по сравнению с другими клубами УПЛ.

Еще на прошлой неделе в среде одесских болельщиков возник вопрос: когда поступят в продажу билеты на поединок «моряков» с «Ворсклой»? Однако не все так просто, как хотелось бы.

– С учетом сегодняшних обстоятельств трудно что-то конкретное сказать относительно того, будет ли две тысячи зрителей на матче или он вообще пройдет без болельщиков, – рассказывает генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра в комментарии Sport.ua. – Все это связано с предыдущими ночами и вчерашней дневной атакой на Одессу. В ближайшее время будем конкретно решать, будут зрители или нет. И если будут, то в каком количестве. Было желание видеть болельщиков на трибунах и понимание как это лучше сделать. Однако все изменили события, произошедшие в полдень 6 марта. Одно дело – ночные атаки, а совсем другое – днем. Ведь именно в дневное время должна пройти ближайшая игра. Теперь будем консультироваться по вопросам, связанным с организацией матча с соответствующими органами. Не хочется же никого подвергать опасности. Разрешение на посещение стадионов зрителями (и не только в Одессе, но и во всех областных центрах) дает областная военная администрация. Если будем понимать, что ситуация изменилась, возможно следующий домашний поединок не будет вызывать потребности принимать дополнительные решения. Увидим.