Очередной вингер для Гвардиолы: кто такой Савио?

Большинство клубов работает зимой над подписанием новичков на январское трансферное окно. Однако Манчестер Сити сыграл на опережение, "забронировав" себе на лето 19-летнего вингера Савио. Сумма сделки по предварительным данным составит 20 млн евро. Футболист выступает в составе Жироны на правах аренды, а его контракт принадлежит французскому Труа из второго дивизиона. Все 3 вышеперечисленных клуба входят в состав City Football Group, поэтому, проблем с трансфером быть не должно.

Жирона стала одной из главных сенсаций текущего сезона наряду с Байером. "Фармацевты" под руководством Хаби Алонсо имеют исторической шанс на завоевание чемпионства и свержение Баварии с трона. Каталонцы, ведомые Мичелом, участвуют в чемпионской гонке Ла Лиги, соперничая с мадридским Реалом. У Жироны не такие высокие шансы на титул, как у Байера, но "бело-красные" все равно привлекают к себе внимание со всего мира.

Секрет успеха Жироны заключается в командной работе. В команде нет ярко выраженного лидера, но есть игрок, который существенно выделяется на общем фоне – это Савио. Молодой и перспективный вингер проводит очень сильный сезон – вероятно, лучший в своей пока что непродолжительной карьере. В нынешней кампании на его счету 30 матчей во всех турнирах, 9 голов и 7 результативных передач. С одной стороны, не такие и большие показатели результативности для игрока группы атаки. С другой, это этого вполне достаточно, учитывая объем работы, который выполняет молодой бразилец.

Настоящая футбольная карьера Савио началась в Атлетико Минейро, воспитанником которого он является. До отъезда в Европу вингер успел сыграть 35 матчей за первую команду "петухов" и забить 2 гола. Он дебютировал в основе под руководством Хорхе Сампаоли и стал самым молодым автором гола в Кубке Либертадорес. Футбольному миру парня открыл скаут Хуниор Чаваре. Специалист убежден, что безграничный потенциал бразильца позволит ему выступать в любом серьезном европейском клубе.

Путешествие Савио по Европе началось летом 2022 года, когда он перешел из Атлетико Минейро в Труа. Сумма трансфера составила 6,5 млн евро. Практически сразу после этого французы отправили игрока в ПСВ на правах аренды. Сезон в Эйндховене получился посредственным для футболиста. За молодежную команду он сыграл в чемпионате Нидерландов больше матчей, чем за основную (9 матчей, 2 гола, 2 ассиста / 6 матчей, 2 ассиста). После этого в Труа снова решили не оставлять бразильца у себя и отправили его в еще одну аренду – на этот раз в Жирону.

Под руководством Мичела Савио раскрылся полноценно. Возможно, главным секретом успеха стало то, что специалист перевел вингера с правого фланга на левый. Оказалось, что там ему играть гораздо комфортнее, хотя до того он почти все время выступал справа. Именно на позиции левого вингера бразилец проводит лучший сезон в карьере. Хотя у Мичела он еще появлялся на позиции левого хавбека или атакующего полузащитника. Под нападающим Савио тоже чувствует себя комфортно. В Жироне у него сформировалась хорошая связка с Артемом Довбиком, которая принесла немало голов и очков каталонцам по ходу сезона.

Getty Images. Cавио

Савио сейчас в самом расцвет сил. Он молодой, энергичный, быстрый и техничный. Последние 2 компонента являются его самыми сильными сторонами. Бразилец хорошо обращается с мячом и в большинстве случаев легко проходит соперников. На счету вингера "бело-красных" 64 успешных попыток дриблинга – больше всех в Ла Лиге и гораздо больше, чем у Винисиуса (48), с которым его часто сравнивают в последнее время. Савио является вторым лучшим бомбардиром Жироны в Ла Лиге наряду с Кристианом Стуани (по 7 голов). Кроме того, бразилец является одним из лучших ассистентов лиги (7 результативных передач). Чаще него ассистировал только Алекс Баэна из Вильярреала – 8 раз.

Большую часть матчей в текущем сезоне Савио провел на левом фланге атаки. При этом его нельзя назвать игроком одной позиции. Он перемещается туда, куда скажет Мичел, и действует одинаково хорошо на разных позициях. Большой потенциал бразильца подтверждается данными исследовательской группы Twenty First Group. Специалисты оценили футболиста в 40 млн фунтов. По этому показателю он занимает 7-е место среди игроков, возрастом до 21 года. При этом ожидается, что за 2 года он подорожает более, чем на 20 миллионов – это самый большой потенциальный прирост среди всех молодых исполнителей.

Манчестер Сити не мог пройти мимо такого игрока. К тому же сам Савио неоднократно заявлял о желании поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы. Похоже, мечта парня скоро сбудется. Другой вопрос – так ли он нужен "горожанам"? На позиции левого вингера у Манчестер Сити есть Джек Грилиш и Жереми Доку – дорогие и качественные футболисты. Грилиша в текущем сезоне мучают травмы, но это еще не повод списывать со счетов игрока за 117 млн евро. С правым флангом все не так однозначно, но и там есть сильный аргумент в лице Фила Фодена. Есть еще и подрастающий Оскар Бобб, доказывающий свою эффективность, который может сыграть на обоих флангах в атаке.

Впрочем, трансфер Савио может быть и перестраховкой для Манчестер Сити. Не исключено, что по окончании сезона "горожан" могут покинуть Бернарду Силва и/или Кевин Де Брюйне. В последнее время их часто связывают с уходом из английского клуба. В этом случае появятся свободные позиции, которые нужно будет закрыть, а Савио может сыграть и на флангах, и под нападающим. К тому же бразильца всегда можно вернуть в Жирону на правах аренды, где он продолжит развитие и наберется опыта в Лиге чемпионов. Для Манчестер Сити этот трансфер выглядит перспективным и точно не лишним. Важнее то, чтобы сам игрок сделал правильный выбор, поскольку стабильное развитие порой важнее похода за трофеями.

Текст: meta.ua/sport