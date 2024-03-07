Марта КОСТЮК: «За договорной матч мне предлагали 25 тысяч долларов»
Естественно, украинская теннисистка не согласилась на такое предложение
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) призналась, что ей предлагали провести договорной поединок:
– В течение карьеры вам предлагали принять участие в договорном матче или матче на контору?
– Да, конечно. Однако я никогда на эти сообщения не реагирую. Пишут: «Марта, а ты сегодня выиграешь? Выиграй сегодня в двух сетах». Это у нас стандартная практика вообще. Пишут всем, мне кажется.
– Напрямую к вам обращались с подобными предложениями?
– Более года назад один знакомый человек позвонил тогда еще моему парню и спросил: «Жора, а ты не хочешь предложить Марте сыграть договорный матч?». Он мне потом это рассказал. Я была в шоке. Думала: «Ого! Прямо вот так в лицо можно?!». Конечно, с нашей стороны никакой реакции на это не последовало.
– Какую сумму предлагали за «договорняк»?
– 25 тысяч долларов, – рассказала Марта.
Ранее Костюк призналась, каким был ее самый большой гонорар за карьеру.
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