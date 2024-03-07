Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «За договорной матч мне предлагали 25 тысяч долларов»
WTA
07 марта 2024, 10:09 | Обновлено 07 марта 2024, 10:15
1019
0

Марта КОСТЮК: «За договорной матч мне предлагали 25 тысяч долларов»

Естественно, украинская теннисистка не согласилась на такое предложение

07 марта 2024, 10:09 | Обновлено 07 марта 2024, 10:15
1019
0
Марта КОСТЮК: «За договорной матч мне предлагали 25 тысяч долларов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) призналась, что ей предлагали провести договорной поединок:

– В течение карьеры вам предлагали принять участие в договорном матче или матче на контору?

– Да, конечно. Однако я никогда на эти сообщения не реагирую. Пишут: «Марта, а ты сегодня выиграешь? Выиграй сегодня в двух сетах». Это у нас стандартная практика вообще. Пишут всем, мне кажется.

– Напрямую к вам обращались с подобными предложениями?

– Более года назад один знакомый человек позвонил тогда еще моему парню и спросил: «Жора, а ты не хочешь предложить Марте сыграть договорный матч?». Он мне потом это рассказал. Я была в шоке. Думала: «Ого! Прямо вот так в лицо можно?!». Конечно, с нашей стороны никакой реакции на это не последовало.

– Какую сумму предлагали за «договорняк»?

– 25 тысяч долларов, – рассказала Марта.

Ранее Костюк призналась, каким был ее самый большой гонорар за карьеру.

По теме:
КОСТЮК: Я единственная из украинок, кто никогда не ездил в страны-агрессоры
Костюк рассказала, каким был ее самый большой гонорар за карьеру
Определена соперница Костюк на старте крупного турнира в Индиан-Уэллс
Марта Костюк договорные матчи
Источник Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Футбол | 07 марта 2024, 00:29 2
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол

«Реал» сыграл вничью 1:1 и вышел в четвертьфинал турнира

Бешенный лузстрик. Китаянка установила уникальный исторический антирекорд
Теннис | 07 марта 2024, 05:59 0
Бешенный лузстрик. Китаянка установила уникальный исторический антирекорд
Бешенный лузстрик. Китаянка установила уникальный исторический антирекорд

Чжан Шуай не может победить в 18 матчах подряд

Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Футбол | 06.03.2024, 16:45
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Футбол | 06.03.2024, 10:58
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Какую сумму штрафа должен заплатить Беллингем за скандал в игре с Валенсией
Футбол | 07.03.2024, 06:31
Какую сумму штрафа должен заплатить Беллингем за скандал в игре с Валенсией
Какую сумму штрафа должен заплатить Беллингем за скандал в игре с Валенсией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 9
Футбол
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
05.03.2024, 18:46
Другие виды
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
05.03.2024, 22:45 4
Футбол
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 38
Футбол
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
07.03.2024, 07:32 3
Футбол
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
06.03.2024, 07:25
Теннис
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 7
Футбол
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем