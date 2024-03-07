Костюк рассказала, каким был ее самый большой гонорар за карьеру

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) рассказала, сколько денег ей понадобилось, чтобы начать карьеру, а также призналась, каким был ее самый большой гонорар:

– Теннис является очень затратным видом спорта. Сколько денег вам понадобилось в начале карьеры, и где вы взяли стартовый капитал?

– У родителей не было финансовой возможности оплачивать турниры. Когда мне было десять лет, моя мама попросила помощи у одного знакомого человека. Это достаточно известный и богатый человек в Украине. Он дал 25 тысяч долларов.

На эту сумму мы с матерью проездили три года. Когда было возможно, передвигались между странами на авто, потому что билеты на самолеты очень дорогие. Почти на всех турнирах я выходила в финальные стадии, поэтому гостиницы были оплачены. Питание зачастую также было оплачено. Деньги мы тратили очень экономно.

В этом плане я являюсь одним из самых счастливых спортсменов. Знаю, что мои расходы даже рядом не стоят с расходами коллег. Есть теннисисты, которым нужно было 500 тысяч долларов.

– Мы можем назвать имя вашего первого мецената?

– Я не знаю, могу ли называть его имя. Если он прочтет это интервью, то поймет, что речь идет о нем.

Когда я уже комфортно себя чувствовала, то пришла к этому человеку и сказала: «Спасибо, что дали мне деньги, которые мне были настолько необходимы. Я готова вернуть их». Он ответил: «Нет, не нужно, лучше помоги кому-нибудь другому».

– Каким был ваш первый теннисный гонорар?

– Помню, в Киеве играла микстовые турниры, в которых мужчины любители соревновались с женщинами профессионалами. Я очень много таких турниров выигрывала и за день могла заработать 1000 долларов.

– А каким был ваш самый большой заработок?

– За выход в четвертьфинал Australian Open-2024 я заработала более 300 тысяч долларов чистыми.

– Какова на сегодня ваша команда?

– Мой тренер по теннису – Сандра Заневская, бывшая теннисистка. Тренер по фитнесу – Йоланта Русин. Она является экстренером из ЗФП Иги Свентек. Тоже из Польши. Я также периодически работаю с португальским физио Марко Феррейрой. Мой муж Георгий иногда со мной играет. Он бывший теннисист, потому может выступить спарринг-партнером. В принципе это все.

– В какую сумму обходится содержание этого штаба?

– Зависит от того, присутствует ли со мной эта команда. Я не плачу зарплату никому, если человека со мной нет. Содержание штаба в период «предсезонки» в шесть недель обошлось мне примерно в 30 тысяч евро.

Когда я летаю на турниры с Сандрой, то в месяц трачу более 20 тысяч евро. В эту сумму входит зарплата, перелеты, проживание и питание, – сказала Марта.

На этой неделе Костюк примет участие на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). Ранее стала известна первая соперница украинки.