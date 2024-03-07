Костюк рассказала, каким был ее самый большой гонорар за карьеру
Марта заработала 300 тысяч долларов чистыми за Australian Open 2024
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) рассказала, сколько денег ей понадобилось, чтобы начать карьеру, а также призналась, каким был ее самый большой гонорар:
– Теннис является очень затратным видом спорта. Сколько денег вам понадобилось в начале карьеры, и где вы взяли стартовый капитал?
– У родителей не было финансовой возможности оплачивать турниры. Когда мне было десять лет, моя мама попросила помощи у одного знакомого человека. Это достаточно известный и богатый человек в Украине. Он дал 25 тысяч долларов.
На эту сумму мы с матерью проездили три года. Когда было возможно, передвигались между странами на авто, потому что билеты на самолеты очень дорогие. Почти на всех турнирах я выходила в финальные стадии, поэтому гостиницы были оплачены. Питание зачастую также было оплачено. Деньги мы тратили очень экономно.
В этом плане я являюсь одним из самых счастливых спортсменов. Знаю, что мои расходы даже рядом не стоят с расходами коллег. Есть теннисисты, которым нужно было 500 тысяч долларов.
– Мы можем назвать имя вашего первого мецената?
– Я не знаю, могу ли называть его имя. Если он прочтет это интервью, то поймет, что речь идет о нем.
Когда я уже комфортно себя чувствовала, то пришла к этому человеку и сказала: «Спасибо, что дали мне деньги, которые мне были настолько необходимы. Я готова вернуть их». Он ответил: «Нет, не нужно, лучше помоги кому-нибудь другому».
– Каким был ваш первый теннисный гонорар?
– Помню, в Киеве играла микстовые турниры, в которых мужчины любители соревновались с женщинами профессионалами. Я очень много таких турниров выигрывала и за день могла заработать 1000 долларов.
– А каким был ваш самый большой заработок?
– За выход в четвертьфинал Australian Open-2024 я заработала более 300 тысяч долларов чистыми.
– Какова на сегодня ваша команда?
– Мой тренер по теннису – Сандра Заневская, бывшая теннисистка. Тренер по фитнесу – Йоланта Русин. Она является экстренером из ЗФП Иги Свентек. Тоже из Польши. Я также периодически работаю с португальским физио Марко Феррейрой. Мой муж Георгий иногда со мной играет. Он бывший теннисист, потому может выступить спарринг-партнером. В принципе это все.
– В какую сумму обходится содержание этого штаба?
– Зависит от того, присутствует ли со мной эта команда. Я не плачу зарплату никому, если человека со мной нет. Содержание штаба в период «предсезонки» в шесть недель обошлось мне примерно в 30 тысяч евро.
Когда я летаю на турниры с Сандрой, то в месяц трачу более 20 тысяч евро. В эту сумму входит зарплата, перелеты, проживание и питание, – сказала Марта.
На этой неделе Костюк примет участие на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). Ранее стала известна первая соперница украинки.
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