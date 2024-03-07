Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Винисиус Жуниор оставил соответствующий комментарий под постом Андрея
6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 1:0].
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
После завершения встречи украинец опубликовал пост в своем Instagram:
«1/4 финала», – подписав публикацию.
Звездный бразильский футболист королевского клуба Винисиус Жуниор оставил забавный комментарий, написав только одну: «Luninnnnnn», дав понять, что явно остался в восторге от игры Лунина.
За матч Андрей сделал 3 сейва.
Видеообзор матча Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 1:1
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