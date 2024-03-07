Забил гол и контролировал оборону. Кто лучший игрок матча Ман Сити в ЛЧ?

6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Игра завершилась со счетом 3:1 [первый поединок 3:1].

Голами у хозяев отметились Мануэль Аканджи (5), Хулиан Альварес (9) и Эрлинг Холанд (45+3). У гостей забил Мохамед Эльюнусси (29).

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА выбрали лучшего игрока матча. Им стал Аканджи.

«Он забил хороший первый гол и провел достойную, контролируемую игру в обороне. Он совершил несколько хороших перехватов», – прокомментировала игру Мануэля пресс-служба УЕФА.

Статистический портал WhoScored поставил Аканджи оценку в 7.5 баллов. Лучшим по версии WhoScored стал Хулиан Альварес – 8.7.

Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Копенгаген – 3:1