Забил гол и контролировал оборону. Кто лучший игрок матча Ман Сити в ЛЧ?
Мануэль Аканджи открыл счет в игре «горожан» против «Копенгагена»
6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Игра завершилась со счетом 3:1 [первый поединок 3:1].
Голами у хозяев отметились Мануэль Аканджи (5), Хулиан Альварес (9) и Эрлинг Холанд (45+3). У гостей забил Мохамед Эльюнусси (29).
После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА выбрали лучшего игрока матча. Им стал Аканджи.
«Он забил хороший первый гол и провел достойную, контролируемую игру в обороне. Он совершил несколько хороших перехватов», – прокомментировала игру Мануэля пресс-служба УЕФА.
Статистический портал WhoScored поставил Аканджи оценку в 7.5 баллов. Лучшим по версии WhoScored стал Хулиан Альварес – 8.7.
Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Копенгаген – 3:1
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