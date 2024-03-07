Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Минай
Чемпионат Украины
07 марта 2024, 02:39 |
9
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Минай

В Киеве состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги

07 марта 2024, 02:39 |
9
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Минай
ФК Левый Берег

В четверг, 7 марта, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и закарпатский «Минай».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Левый Берег», стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Минай».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – Минай. Текстовая трансляция матча
Заря – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Минай Заря - Минай где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс
Футбол | 06 марта 2024, 19:22 22
В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс
В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс

Судья, в целом, все сделал правильно

Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Бокс | 06 марта 2024, 07:48 0
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну

Энтони заработает намного больше своего соперника

ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
Футбол | 06.03.2024, 14:50
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов
Футбол | 07.03.2024, 00:15
ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов
ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Футбол | 06.03.2024, 17:14
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
06.03.2024, 07:25
Теннис
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01 1
Снукер
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
05.03.2024, 01:44 5
Теннис
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
05.03.2024, 07:56 6
Биатлон
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
05.03.2024, 09:25 1
Футбол
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем