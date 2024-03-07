В четверг, 7 марта, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и закарпатский «Минай».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Левый Берег», стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Минай».