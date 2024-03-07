Чемпионат Украины07 марта 2024, 02:39 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Минай
В Киеве состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги
07 марта 2024, 02:39 |
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В четверг, 7 марта, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и закарпатский «Минай».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Левый Берег», стартовый свисток прозвучит в 15:30.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Минай».
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