ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов
6 марта «горожане» обыграли «Копенгаген» и вышли в четвертьфинал турнира
6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Игра завершилась со счетом 3:1 [первый поединок 3:1].
В стартовом составе «горожан» вышел 25-летний португальский полузащитник Матеус Нунес. Он отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Мика Хэмилтона.
Замена Матеуса была вынужденной. Нунес неудачно приземлился и сломал средний палец.
В текущем сезона на счету португальца 23 матча во всех турнирах за «Ман Сити», в которых он отметился 3 ассистами.
Благодаря этой победе над датским коллективом подопечные Жузепа Гвардиолы прошли в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.
ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов
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