6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Игра завершилась со счетом 3:1 [первый поединок 3:1].

В стартовом составе «горожан» вышел 25-летний португальский полузащитник Матеус Нунес. Он отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Мика Хэмилтона.

Замена Матеуса была вынужденной. Нунес неудачно приземлился и сломал средний палец.

В текущем сезона на счету португальца 23 матча во всех турнирах за «Ман Сити», в которых он отметился 3 ассистами.

Благодаря этой победе над датским коллективом подопечные Жузепа Гвардиолы прошли в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов