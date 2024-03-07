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Лига чемпионов
07 марта 2024, 00:15 | Обновлено 07 марта 2024, 00:16
980
1

ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов

6 марта «горожане» обыграли «Копенгаген» и вышли в четвертьфинал турнира

07 марта 2024, 00:15 | Обновлено 07 марта 2024, 00:16
980
1
ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Нунес

6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Игра завершилась со счетом 3:1 [первый поединок 3:1].

В стартовом составе «горожан» вышел 25-летний португальский полузащитник Матеус Нунес. Он отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Мика Хэмилтона.

Замена Матеуса была вынужденной. Нунес неудачно приземлился и сломал средний палец.

В текущем сезона на счету португальца 23 матча во всех турнирах за «Ман Сити», в которых он отметился 3 ассистами.

Благодаря этой победе над датским коллективом подопечные Жузепа Гвардиолы прошли в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов

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Источник Sport.ua
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Максим Заиченко
оооой, скорішого одужання хлопче.
буває й таке
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