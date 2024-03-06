Реал обжалует дисквалификацию суперзвезды за момент в скандальном матче

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако на несколько секунд ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.

Игроки «Реала» апеллировали к рефери после матча. Из-за споров красную карточку получил Джуд Беллингем. Недавно стало известно, что Джуд получил из-за этого дисквалификацию на два матча.

Главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти сообщил, что «Реал» будет оспаривать эту дисквалификацию.

«Мы обжалуем 2-матчевую дисквалификацию Джуда Беллингема. Мы думаем, что это несправедливо», – сказал Анчелотти.