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Испания
06 марта 2024, 22:56 | Обновлено 06 марта 2024, 23:11
538
1

Реал обжалует дисквалификацию суперзвезды за момент в скандальном матче

Джуд Беллингем был дисквалифицирован за красную карточку в матче с «Валенсией»

06 марта 2024, 22:56 | Обновлено 06 марта 2024, 23:11
538
1
Реал обжалует дисквалификацию суперзвезды за момент в скандальном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако на несколько секунд ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.

Игроки «Реала» апеллировали к рефери после матча. Из-за споров красную карточку получил Джуд Беллингем. Недавно стало известно, что Джуд получил из-за этого дисквалификацию на два матча.

Главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти сообщил, что «Реал» будет оспаривать эту дисквалификацию.

«Мы обжалуем 2-матчевую дисквалификацию Джуда Беллингема. Мы думаем, что это несправедливо», – сказал Анчелотти.

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Джуд Беллингем дисквалификация чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Карло Анчелотти
Источник Фабрицио Романо
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Saar
А те, що ви хотіли, щоб гол зарахували після свистка , справедливо!???
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