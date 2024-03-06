Англия06 марта 2024, 22:31 |
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Мудрик готовится к переезду на Уэмбли? Челси сменит стадион на 6 лет
Лондонский клуб планирует реконструкцию стадиона
06 марта 2024, 22:31 |
1354
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Лондонский «Челси» планирует реконструкцию своего домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж».
По информации английского издания The Sun, владелец «Челси» Тодд Боэли планирует масштабную реконструкцию и хочет увеличить количество мест на стадионе с 40 тысяч до 60. Отмечается, что реконструкция займет целых шесть лет и «пенсионерам» придется найти временный стадион.
Издание выделяет четыре стадиона, куда может переехать лондонский клуб:
- Уэмбли – 90 тысяч емкости;
- Твикенгэм – 80 тысяч;
- Крэвен Коттедж – 29.6 тысяч;
- Лондон Стедиум – 62.5 тысячи.
Ранее появилась информация, что «Челси» может купить Нико Уильямса из «Атлетика».
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