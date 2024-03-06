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  4. Мудрик готовится к переезду на Уэмбли? Челси сменит стадион на 6 лет
Англия
06 марта 2024, 22:31 |
1354
0

Мудрик готовится к переезду на Уэмбли? Челси сменит стадион на 6 лет

Лондонский клуб планирует реконструкцию стадиона

06 марта 2024, 22:31 |
1354
0
Мудрик готовится к переезду на Уэмбли? Челси сменит стадион на 6 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» планирует реконструкцию своего домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж».

По информации английского издания The Sun, владелец «Челси» Тодд Боэли планирует масштабную реконструкцию и хочет увеличить количество мест на стадионе с 40 тысяч до 60. Отмечается, что реконструкция займет целых шесть лет и «пенсионерам» придется найти временный стадион.

Издание выделяет четыре стадиона, куда может переехать лондонский клуб:

  • Уэмбли – 90 тысяч емкости;
  • Твикенгэм – 80 тысяч;
  • Крэвен Коттедж – 29.6 тысяч;
  • Лондон Стедиум – 62.5 тысячи.

Ранее появилась информация, что «Челси» может купить Нико Уильямса из «Атлетика».

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Стэмфорд Бридж стадион Уэмбли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Михаил Мудрик Тодд Боэли
Источник The Sun
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