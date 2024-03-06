Мудрик готовится к переезду на Уэмбли? Челси сменит стадион на 6 лет

Лондонский «Челси» планирует реконструкцию своего домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж».

По информации английского издания The Sun, владелец «Челси» Тодд Боэли планирует масштабную реконструкцию и хочет увеличить количество мест на стадионе с 40 тысяч до 60. Отмечается, что реконструкция займет целых шесть лет и «пенсионерам» придется найти временный стадион.

Издание выделяет четыре стадиона, куда может переехать лондонский клуб:

Уэмбли – 90 тысяч емкости;

Твикенгэм – 80 тысяч;

Крэвен Коттедж – 29.6 тысяч;

Лондон Стедиум – 62.5 тысячи.

Ранее появилась информация, что «Челси» может купить Нико Уильямса из «Атлетика».