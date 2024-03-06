Тренер сборной Украины U-19: «Мы не имеем права терять детей»

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, как удержать юных футболистов, покинувших Украину.

– Прежде всего, надо иметь базу игроков, которые уехали. За этот небольшой опыт, когда я начал заниматься такими вещами, то понял, что действительно большое количество детей уехали за границу. И это только возраст, за который я отвечаю: 2005-2006 гг. Надо, чтобы нам помогали журналисты, какие-то агенты и даже гражданские люди. Надо, чтобы нам об этом говорили, потому что в этом возрасте дети достаточно быстро прогрессируют. Понимаете, если кто-то там поехал не из команды-гранда, не из высшей лиги, а обычной академии из какого-то города, то этот парень очень быстро может спрогрессировать до игрока достойного уровня. Поэтому это надо учитывать.

Во-вторых, надо следить за ними. Очень внимательно. Смотреть много видео, то что я сейчас и делаю, и в федерации делают. Надо общаться с тренерами, потому что в младшем возрасте может даже не быть ни видео, ни статистических платформ и не за всеми можно пристально следить. Это надо скаутировать. И в-третьих, общаться уже напрямую с родителями и игроками. И нам надо доказывать, что им лучше играть за Украину, страну, где они родились. Мы не имеем права губить детей. Если есть возможность, то мы должны сделать все, чтобы они играли за сборную Украины U-19.

– Еще есть дети с неукраинским гражданством, но с украинскими корнями. Таких ребят привлекать стоит?

– На самом деле, можно. Я помню, что когда-то ходили разговоры о Хулиане Кмета из Аргентины, я играл с ним, когда ему было 28-29 лет. Он выступал за «Спортинг», а родом из Буэнос-Айреса. У него бабушка из Украины. И тогда говорили, что его хотели натурализовать. И эти разговоры будут всегда, когда есть хорошие игроки. Сейчас мы в таком состоянии, что много детей уехало. Мне кажется, что через 5-10 лет они начнут искать свои корни. Это нормальная практика. У кого-то отец родился там, а сын уже в другой стране. Много африканских примеров есть. Мы дошли до того, что такое точно будет. И я не вижу здесь ничего такого, чтобы не дать игроку возможность играть за ту страну, которую он выбирает.

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