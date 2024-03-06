Стало известно, какую сумму получит Халеп в качестве компенсации

5 марта стало известно, что Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию звездной румынской теннисистки Симоны Халеп.

Ее дисквалифицировали за допинг в октябре 2022 года и назначили дисквалификацию от выступлений в Туре на 4 года. Однако теперь Симона уже может вернуться к выступлениям на профессиональном уровне.

Сообщается, что Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) обязано выплатить Симоне Халеп сумму в размере 20 000 швейцарских франков (20 801 евро) в качестве вклада в покрытие ее судебных издержек и других расходов, понесенных в связи с данным арбитражным разбирательством.

Отметим, что 12-13 апреля в Omni Amelia Island Resort (Флорида, США) состоится матчевое противостояние сборных Украины и Румынии в квалификации мирового финала Кубка Билли Джин Кинг. Чисто теоретически, Халеп может попасть в заявку сборной Румынии.