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  4. Барселона может забрать у украинца топового тренера. И речь не про Мичела
Испания
06 марта 2024, 21:40 |
1047
1

Барселона может забрать у украинца топового тренера. И речь не про Мичела

Руководство «сине-гранатовых» уже связалось с Микелем Артетой из «Арсенала»

06 марта 2024, 21:40 |
1047
1
Барселона может забрать у украинца топового тренера. И речь не про Мичела
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Руководство каталонской «Барселоны» находится в активном поиске главного тренера команды.

Нынешний наставник «сине-гранатовых» Хави покинет клуб летом. Пока что «Барса» не нашла ему замену.

Как сообщает испанское издание Relevo, «Блауграна» связалась с коучем лондонского «Арсенала» Микелем Артетой, под руководством которого выступает украинский защитник Александр Зинченко.

Источник утверждает, что каталонцы провели телефонный разговор с 41-летним испанским специалистом, чтобы обсудить с ним возможное сотрудничество. Главный тренер «Арсенала» и его стиль игры очень нравится спортивному директору «Барсы Дек»у и президенту клуба Жуану Лапорте.

Контракт Артеты с «канонирами» рассчитан до 2025 года. Этот факт может помешать сторонами договориться о сотрудничестве.

Много слухов ходило о том, что следующим коучем «Барсы» станет Мичел, который сейчас тренирует «Жирону» вместе с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым. Однако в феврале 2024 года издание ElNacional сообщило, что руководство «сине-гранатовых» вряд ли пригласит его в команду, так как считает, что у него недостаточно опыта для клуба с такими масштабами.

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Барселона Арсенал Лондон Мичел (Мигель Анхель Санчес) Микель Артета Александр Зинченко назначение тренера Хави
Источник Relevo
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luceorius
 А Баварія чи Ньюкасл можуть забрати в іспанця топового українця. І мова не про Довбика.
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