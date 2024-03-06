Барселона может забрать у украинца топового тренера. И речь не про Мичела

Руководство каталонской «Барселоны» находится в активном поиске главного тренера команды.

Нынешний наставник «сине-гранатовых» Хави покинет клуб летом. Пока что «Барса» не нашла ему замену.

Как сообщает испанское издание Relevo, «Блауграна» связалась с коучем лондонского «Арсенала» Микелем Артетой, под руководством которого выступает украинский защитник Александр Зинченко.

Источник утверждает, что каталонцы провели телефонный разговор с 41-летним испанским специалистом, чтобы обсудить с ним возможное сотрудничество. Главный тренер «Арсенала» и его стиль игры очень нравится спортивному директору «Барсы Дек»у и президенту клуба Жуану Лапорте.

Контракт Артеты с «канонирами» рассчитан до 2025 года. Этот факт может помешать сторонами договориться о сотрудничестве.

Много слухов ходило о том, что следующим коучем «Барсы» станет Мичел, который сейчас тренирует «Жирону» вместе с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым. Однако в феврале 2024 года издание ElNacional сообщило, что руководство «сине-гранатовых» вряд ли пригласит его в команду, так как считает, что у него недостаточно опыта для клуба с такими масштабами.