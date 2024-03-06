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  4. Анчелотти снял кепку. Лунин 9-й раз подряд выйдет в стартовом составе Реала
Лига чемпионов
06 марта 2024, 21:18 |
1328
2

Анчелотти снял кепку. Лунин 9-й раз подряд выйдет в стартовом составе Реала

Максимальный матчстрик Аррисабалаги составлял 6 поединков за королевский клуб

06 марта 2024, 21:18 |
1328
2
Анчелотти снял кепку. Лунин 9-й раз подряд выйдет в стартовом составе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг» [первый поединок – 1:0].

Украинский голкипер столичного клуба Испании Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у испанца Кепы Аррисабалаги и выйдет в стартовом составе.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в 9-й раз подряд выпускает в ворота украинского кипера.

Максимальный матчстрик Кепы припал на период с 17 сентября по 7 октября. Тогда Аррисабалага 6 раз подряд защищал ворота «Реала».

В текущем сезоне на счету Лунина 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 16 мячей. В 9 поединках украинец сохранял ворота сухими.

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Карло Анчелотти Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига РБ Лейпциг Реал - РБ Лейпциг
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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anacreon
Здавалося б - до чого тут кєпка. Пропоную невдалому комедіанту наступні заголовки. Не дякуйте. Авторські права не буду  вимагати. Користуйтеся на здоров'я.
-  Анчєлотті з'їв сосиску.
- Кєпа злітав у Аргентину.
- Лунін пробачив суші.
- Анчєлотті пукнув у вазу.
- Кєпа здригнувся від синьої сови.
- Лунін з'їв Наполеона.
- Анчєлотті  зняв підтяжки.
- Кєпа побачив Бетховена.
- Лунін заспівав Брітні Спірс.
- Анчєлотті позашлюбний син Мадонни.
- Кєпа заздрить Тейлор Свіфт.
- Лунін повісив кабріолет на ліфт.
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