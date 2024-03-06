Анчелотти снял кепку. Лунин 9-й раз подряд выйдет в стартовом составе Реала
Максимальный матчстрик Аррисабалаги составлял 6 поединков за королевский клуб
6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг» [первый поединок – 1:0].
Украинский голкипер столичного клуба Испании Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у испанца Кепы Аррисабалаги и выйдет в стартовом составе.
Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в 9-й раз подряд выпускает в ворота украинского кипера.
Максимальный матчстрик Кепы припал на период с 17 сентября по 7 октября. Тогда Аррисабалага 6 раз подряд защищал ворота «Реала».
В текущем сезоне на счету Лунина 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 16 мячей. В 9 поединках украинец сохранял ворота сухими.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Безборотько защищал Украину на Запорожском направлении
Стив Джонсон не сумел преодолеть первый раунд квалификации в Индиан-Уэллс
- Анчєлотті з'їв сосиску.
- Кєпа злітав у Аргентину.
- Лунін пробачив суші.
- Анчєлотті пукнув у вазу.
- Кєпа здригнувся від синьої сови.
- Лунін з'їв Наполеона.
- Анчєлотті зняв підтяжки.
- Кєпа побачив Бетховена.
- Лунін заспівав Брітні Спірс.
- Анчєлотті позашлюбний син Мадонни.
- Кєпа заздрить Тейлор Свіфт.
- Лунін повісив кабріолет на ліфт.