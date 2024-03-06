Анчелотти снял кепку. Лунин 9-й раз подряд выйдет в стартовом составе Реала

6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг» [первый поединок – 1:0].

Украинский голкипер столичного клуба Испании Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у испанца Кепы Аррисабалаги и выйдет в стартовом составе.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в 9-й раз подряд выпускает в ворота украинского кипера.

Максимальный матчстрик Кепы припал на период с 17 сентября по 7 октября. Тогда Аррисабалага 6 раз подряд защищал ворота «Реала».

В текущем сезоне на счету Лунина 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 16 мячей. В 9 поединках украинец сохранял ворота сухими.