Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против РБ Лейпциг
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в 22:00
Сегодня, 6 марта, мадридский «Реал» на своем домашнем стадионе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет немецкий «РБ Лейпциг». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин начнет поединок в стартовом составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Реал» Мадрид: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Винисиус Жуниор, Беллингем.
«РБ Лейпциг»: Команда еще не опубликовала свой состав
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