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  4. Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против РБ Лейпциг
Лига чемпионов
06 марта 2024, 20:11 |
2223
0

Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против РБ Лейпциг

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в 22:00

06 марта 2024, 20:11 |
2223
0
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 марта, мадридский «Реал» на своем домашнем стадионе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет немецкий «РБ Лейпциг». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин начнет поединок в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Реал» Мадрид: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Винисиус Жуниор, Беллингем.

«РБ Лейпциг»: Команда еще не опубликовала свой состав

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг стартовые составы
Источник Sport.ua
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