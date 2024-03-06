ФОТО. Сыграет сегодня на ноль? Лунин поздравил Реал с днем рождения
Сегодня «галактикос» исполнилось 122 года
Сегодня испанскому клубу «Реал» Мадрид исполнилось 122 года. Именно 6 марта 1902 года был создан один из самых титулованных клубов мира.
Украинский вратарь «королевского клуба» Андрей Лунин поздравил команду с днем рождения.
«122 года великой истории и побед. Поздравляю! Хала Мадрид!», – написал Лунин в инстаграме.
К поздравлениям ранее также присоединился звездный португалец Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории клуба.
Уже сегодня «галактикос» сыграют ответный матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Начало в 22:00.
ФОТО. Сыграет сегодня на ноль? Лунин поздравил Реал с днем рождения
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