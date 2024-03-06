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  4. ФОТО. Сыграет сегодня на ноль? Лунин поздравил Реал с днем рождения
Испания
06 марта 2024, 19:58 |
490
0

ФОТО. Сыграет сегодня на ноль? Лунин поздравил Реал с днем рождения

Сегодня «галактикос» исполнилось 122 года

06 марта 2024, 19:58 |
490
0
ФОТО. Сыграет сегодня на ноль? Лунин поздравил Реал с днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня испанскому клубу «Реал» Мадрид исполнилось 122 года. Именно 6 марта 1902 года был создан один из самых титулованных клубов мира.

Украинский вратарь «королевского клуба» Андрей Лунин поздравил команду с днем рождения.

«122 года великой истории и побед. Поздравляю! Хала Мадрид!», – написал Лунин в инстаграме.

К поздравлениям ранее также присоединился звездный португалец Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Уже сегодня «галактикос» сыграют ответный матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Начало в 22:00.

ФОТО. Сыграет сегодня на ноль? Лунин поздравил Реал с днем рождения

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Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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