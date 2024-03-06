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  4. ФОТО. Роналду тепло поздравил мадридский Реал со 122-летием
Испания
06 марта 2024, 14:26 |
294
0

ФОТО. Роналду тепло поздравил мадридский Реал со 122-летием

А вот «сливочные» проигнорировали день рождения португальца

06 марта 2024, 14:26 |
294
0
ФОТО. Роналду тепло поздравил мадридский Реал со 122-летием
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил свой бывший клуб «Реал», которому 6 марта исполнилось 122 года.

«Поздравляю мадридскую семью со 122-летней историей! Хала Мадрид!» — написал Роналду в своих социальных сетях.

Отметим, что мадридский «Реал» остался единственным клубом в карьере Криштиану Роналду, который не поздравил его с днем рождения в социальных сетях. 5 февраля португальцу исполнилось 39 лет. Как видим, португалец не затаил обиды на «сливочных»…

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Криштиану Роналду Реал Мадрид
Источник Instagram
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