Тренер Копенгагена: «Я знаю, что пройти Ман Сити – почти невозможно»

Главный тренер датского «Копенгагена» Якоб Нееструп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Я знаю, что мы уступаем в счете и играем на выезде против лучшей команды мира, пройти дальше почти невозможно. Но мы видели в прошлом сезоне против «Сити» на «Паркене», что вы можете проигрывать в течение 35 минут, а затем одна ситуация меняет динамику. Мы должны использовать эти ситуации.

Это очень просто: «Манчестер Сити» сейчас – лучшая команда. Мы играли с тремя очень хорошими клубами на групповом этапе, но «Сити» на шаг или два выше. Все команды чувствуют эту разницу, когда играют с «Сити».

Я много внимания уделяю коэффициентам. Именно поэтому мы не должны расслабляться. Да, пройти дальше почти невозможно, но с удачей и мастерством матч может быть как взлётом, так и падением. Гол в любом случае может иметь значение для турнирного положения, поэтому у нас есть все, ради чего стоит играть. И игроки это знают».

Матч «Манчестер Сити» – «Копенгаген» состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече английская команда одержала победу со счетом 3:1.