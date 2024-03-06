На Металлист может быть наложен трансферный бан. Известно из-за чего
У харьковчан задолженность перед бывшим футболистом
Представитель первой лиги харьковский «Металлист» может получить запрет на регистрацию новых игроков.
Сообщается, что у команды есть задолженность перед бывшим футболистом Егором Клименчуком.
Клименчук обратился в КДК УАФ из-за невыполнения клубом уже готового решения Палаты по разрешению споров. Футболист долгое время не получал зарплату и даже после вынесения решения в свою пользу дальше не может взыскать средства с «Металлиста».
Если эти средства не будут уплачены в ближайший короткий период, то харьковский клуб рискует получить запрет регистрации новых игроков, который будет действовать уже в этот заявочный период и вплоть до уплаты действующего долга.
Ранее стало известно, что харьковский «Металлист» распрощался с молодым полузащитником.
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