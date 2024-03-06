ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Фабрисио Альваренгу
Аргентинец ранее играл в УПЛ за «Олимпик» и «Рух»
«Черноморец» официально объявил о подписании 28-летнего вингера Фабрисио Альваренги, который известен в УПЛ по выступлениям в составе «Олимпика» и «Руха».
О сроках трудового соглашения с аргентинцем «моряки» ничего не сообщают.
Ранее СМИ писали, что Альваренга покинет «Рух» и на правах свободного агента переберется в Одессу.
В текущем сезоне УПЛ за львовскую команду Альваренга успел сыграть всего 20 минут в рамках одного поединка.
В общей сложности на счету Фабрисио 43 поединка в УПЛ за «Олимпик» и «Рух», в которых он отличился 2 забитыми мячами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горожане» уже даже определились с «ценником» на одного из своих лидеров…
Луис Адриано будет выступать за «Виторию» Салвадор – новичка бразильской Серии А-2024