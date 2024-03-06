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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Фабрисио Альваренгу
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 18:26 |
664
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Фабрисио Альваренгу

Аргентинец ранее играл в УПЛ за «Олимпик» и «Рух»

06 марта 2024, 18:26 |
664
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Фабрисио Альваренгу
ФК Олимпик. Фабрисио Альваренга

«Черноморец» официально объявил о подписании 28-летнего вингера Фабрисио Альваренги, который известен в УПЛ по выступлениям в составе «Олимпика» и «Руха».

О сроках трудового соглашения с аргентинцем «моряки» ничего не сообщают.

Ранее СМИ писали, что Альваренга покинет «Рух» и на правах свободного агента переберется в Одессу.

В текущем сезоне УПЛ за львовскую команду Альваренга успел сыграть всего 20 минут в рамках одного поединка.

В общей сложности на счету Фабрисио 43 поединка в УПЛ за «Олимпик» и «Рух», в которых он отличился 2 забитыми мячами.

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Фабрисио Альваренга Черноморец Одесса Рух Львов трансферы УПЛ
Источник ФК Черноморец
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alex belogubko
новичков на поле они приехали играть а не сидеть на лавке
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