ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Фабрисио Альваренгу

«Черноморец» официально объявил о подписании 28-летнего вингера Фабрисио Альваренги, который известен в УПЛ по выступлениям в составе «Олимпика» и «Руха».

О сроках трудового соглашения с аргентинцем «моряки» ничего не сообщают.

Ранее СМИ писали, что Альваренга покинет «Рух» и на правах свободного агента переберется в Одессу.

В текущем сезоне УПЛ за львовскую команду Альваренга успел сыграть всего 20 минут в рамках одного поединка.

В общей сложности на счету Фабрисио 43 поединка в УПЛ за «Олимпик» и «Рух», в которых он отличился 2 забитыми мячами.