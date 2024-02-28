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  4. Источник: на просмотр в Черноморец приехал аргентинец с опытом игры в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 21:31 |
787
5

Источник: на просмотр в Черноморец приехал аргентинец с опытом игры в УПЛ

Фабрисио Альваренга все же может стать игроком «моряков»

28 февраля 2024, 21:31 |
787
5
Источник: на просмотр в Черноморец приехал аргентинец с опытом игры в УПЛ
ФК Рух. Фабрисио Альваренга

Аргентинский полузащитник львовского «Руха» Фабрисио Альваренга приехал в Одессу ради просмотра в «Черноморце», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, «желто-черные» не рассчитывают на 28-летнего футболиста, ведь он не подходит главному тренеру Виталию Пономареву. Его готовы отпустить бесплатно.

Ранее Sport.ua сообщал об интересе одесского «Черноморца» к Фабрисио Альваренге, но тогда игрок не захотел переезжать в Одессу из соображений безопасности.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги на счету Фабрисио Альваренги 20 минут на поле и 0 результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

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Фабрисио Альваренга Черноморец Одесса Рух Львов трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке просмотр игроков свободный агент
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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ZANREGENT1993
Надо брать. Не все легионеры едут в Украину + у Черноморца непонятно что с владельцами и бюджет далеко не огромный. 
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+1
Alexander Киев
Знову легіонери їдуть і в 100500-й раз не в Дирнама  це вже якийсь рофл  знущання над невдахами продовжується 
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-2
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