Источник: на просмотр в Черноморец приехал аргентинец с опытом игры в УПЛ

Аргентинский полузащитник львовского «Руха» Фабрисио Альваренга приехал в Одессу ради просмотра в «Черноморце», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, «желто-черные» не рассчитывают на 28-летнего футболиста, ведь он не подходит главному тренеру Виталию Пономареву. Его готовы отпустить бесплатно.

Ранее Sport.ua сообщал об интересе одесского «Черноморца» к Фабрисио Альваренге, но тогда игрок не захотел переезжать в Одессу из соображений безопасности.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги на счету Фабрисио Альваренги 20 минут на поле и 0 результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.