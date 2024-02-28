Источник: на просмотр в Черноморец приехал аргентинец с опытом игры в УПЛ
Фабрисио Альваренга все же может стать игроком «моряков»
Аргентинский полузащитник львовского «Руха» Фабрисио Альваренга приехал в Одессу ради просмотра в «Черноморце», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, «желто-черные» не рассчитывают на 28-летнего футболиста, ведь он не подходит главному тренеру Виталию Пономареву. Его готовы отпустить бесплатно.
Ранее Sport.ua сообщал об интересе одесского «Черноморца» к Фабрисио Альваренге, но тогда игрок не захотел переезжать в Одессу из соображений безопасности.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги на счету Фабрисио Альваренги 20 минут на поле и 0 результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард Баварии имеет 27 забитых мячей, что дает 54 очка
Руководство «Реала» хочет оставить украинского вратаря в команде